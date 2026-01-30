醉男深夜擾安寧 一度「攻擊警消」遭壓制管束

新北市 / 綜合報導

新北市新莊區四維路一帶，今(30)日凌晨1點多，1名男子喝醉酒 後 回家，在路邊情緒失控，救護車獲報到場查看，男子卻起身揮拳試圖攻擊救護人員，員警上前制止，但男子持續反抗並出現推擠動作，當場被員警壓制，並帶回派出所管束，到了大約4點左右，男子酒退且情緒穩定後，才讓他自行返家。不過這樣攻擊警消人員的行為已經違反社維法，警方將會移請裁處。

員警VS.黃姓男子說：「你幹嘛，幹什麼啦。」男子酒醉在路邊大聲嚷嚷，員警趕到現場處理，但下一秒，員警VS.黃姓男子說：「我們處理我們處理，你幹嘛，你要幹嘛，你幹嘛。」

廣告 廣告

男子突然情緒失控，用手狂推員警。員警VS.黃姓男子說：「管束管束。」2名員警加上3名救護人員，五人聯手將男子壓制在地，沒想到控制了男子身體，卻堵不了他的嘴，男子不善罷甘休，一直大聲咆哮，員警VS.黃姓男子說：「不要捏我，走開。」

男子口齒不清胡言亂語，附近住戶紛紛被吵醒，事發在30號凌晨1點多，新北市新莊區四維路一帶。記者羅立安說：「黃姓男子當時喝酒後叫了計程車回到位在新莊的住處，沒想到到站之後，他怎麼叫都叫不醒，運將只好趕快，打電話報警。」

黃姓男子當時喝完酒，叫了計程車回到位在新莊的住處，沒想到到站之後怎麼叫都叫不醒，運將只好打電話報警，32歲的黃姓男子，當時醉倒在路旁，救護人員獲報到場關心，沒想到他竟然想動手攻擊，警察來了他也照樣出手推擠。

員警VS.黃姓男子說：「打警察打醫護人員喔，喝酒了不起是不是。」男子無力掙扎，整個人被壓在柏油路上，情緒仍然激動。員警VS.黃姓男子說：「上車啊，你不要逼我們用強制力喔，你現在已經瘋狂酒醉了喔。」

員警不得已，只好先將他帶回派出所觀察，等到大約4點，男子酒退清醒而且情緒穩定後，才讓他自行回家，不過攻擊警消人員的行為，已經違反社維法，警方將會移請裁處。

原始連結







更多華視新聞報導

北市跨年維安升級 現場部署逾3千名警消.民間力量

假看車真砸店！2男闖車行攻擊女店長 狂砸進口名車

政大學霸遭質疑酒醉搭車？ 友人：前1小時清醒對話

