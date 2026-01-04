醉男狂嗆「撞你車」擾鄰 警意外逮到長髮男逃兵
凌晨1點在台中大里，一群人酒醉大聲喧嘩，鄰居被吵到受不了報警，警方到場前，鬧事醉男已經先開車跑了，一名長髮男子卻被警方查出是逃兵，疑似教召沒去報到，竟被地檢發布通緝，但他自己卻完全不知情，被警方當場移送地檢署歸案。
大半夜這台白車停在那，大呼小叫，兩個朋友都拉不住。喝醉男子vs.友人：「都一起來，一起來。」
男子跳針狂說要撞車砸車，從站在車外，到躲車內一直吵。喝醉男子vs.友人：「我來撞你的車喔。」
吵得整條巷子的住戶，都不能睡，鄰居凍抹條報警，但白車先開溜了，警車到。醉男友人vs.員警：「車子擋到啦。」
員警vs.醉男友人潘男：「喝酒然後口角，對口角，然後比較大聲，對，有動手嗎，沒有人動手，都沒有人動手。」
原來是一群人喝醉起口角，大吵大鬧，留在現場的朋友卻被警方查出案外案。員警vs.醉男友人潘男：「（你之前有什麼案件嗎），姊我是通緝犯欸，你穿一下鞋子，我完全不知道欸，（你沒有去報到是不是。）」
長髮男子竟是通緝犯，當場被押上警車帶走。半夜吵鬧片發生在4日凌晨1點，台中大里東南路的巷內民宅。
附近住戶：「來租房子我告訴你，昨天晚上這邊，他們來了3、4台車，就整天一直叫，來了就站在那個路中間，也不知道幹嘛，車也不熄火，喔好幾次喔數不清喔，很困擾啊。」
白色轎車經常來這戶民宅，疑似雙方有糾紛，附近鄰居早就被煩到受不了。
遭通緝潘男家屬：「那不是通緝好不好，是沒有去教召啦，車子我們不認識啦，車子不認識，我們家裡的人出來看，為什麼開來這邊吵架，那台不認識的車啦。」
霧峰分局成功派出所副所長馬詣閔：「經確認現場並無吵架糾紛，且未發現有受傷情事，惟查證身分過程中，發現一名為通緝犯。」
警方盤查發現，長髮的27歲潘姓男子在114年11月17日，妨害兵役條例遭地檢發布通緝，但他自己都不知道，都是因為朋友喝醉大鬧，雖然他開車跑了，警方仍會通知到案說明，半夜擾鄰不排除依社維法送辦。
