醉男猛揮拳不配合治療！ 護理師被打彈飛倒病床

台中市 / 綜合報導

台中澄清醫院中港院區，昨(21)日清晨發生醫療暴力事件，一名男子喝得醉醺醺，疑似不願意配合治療，先是追打醫生，接著出拳毆打男護理師，護理師被打到整個人彈飛到病床上，痛到起不來，其他護理人員趕快衝上去攔阻，警方到場接手後，將這名男子逮捕回派出所，依違反醫療法和傷害罪嫌移送偵辦。不過，監視器畫面曝光，事發當時，另外一名護理師同仁，直接翻身翻越櫃台，衝上去制止男子的行為，在網路引起討論覺得他超帥氣，還有網友稱讚他是「醫界黃飛鴻」。

廣告 廣告

醫院急診室門口，一名男子情緒激動衝進急診室，舉起右手朝男護理師頭部重揮一拳，護理師當場被打到整個人往後彈飛，倒在後面的病床上面爬不起來，伸出手摀住他的頭部，打人的男子還想再動手，他的妻子立刻用身體阻擋，醫院內的其他護理師也全部衝上去，查看被打的護理師傷勢報警。

警方趕到現場後，趕快將他帶回派出所冷靜，護理師被打當下，左下角一名帶著眼鏡、口罩的護理師，毫不猶豫爬上櫃台，先用手撐起身體再一個抬腳，跳躍飛過櫃台衝上去制止，矯健身手在網路上掀起討論。同醫院的胸腔外科主治醫師杜承哲，也忍不住發文稱讚說，從櫃檯飛身出去的急診同仁，身法真的是太靈動了，同事有義氣也有體能，還有人說這位身手根本就是醫界黃飛鴻。

暴力事件發生在21日清晨台中澄清醫院中港院區，警方調查，26歲林姓男子，因為傷害自己被送醫，員警說：「可以冷靜一點嗎。」員警到場，發現男子醉醺醺，要男子冷靜，他不滿醫生治療方式先追打醫生，接著又對護理師重拳揮打，澄清醫院中港院區副院長蔡哲宏說：「臉部的擦傷，挫傷這樣的情況，頸部的疼痛，麻木的這些感覺，還有腦震盪的現象。」

被打的護理師傷勢不輕，住院觀察，院方會持續關注他的身體和心理狀況，並且也會協助提告，警方也將男子依違反醫療法及傷害罪移送偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

男酒後暴走鬧醫院 「醉」拳毆護理師打到腦震盪

女秀驗傷單控遭關黑屋毆打 精神專科醫院駁

中國附醫麻醉護理師拒加班 「非急迫手術」恐延後

