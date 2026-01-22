醉男疑不滿「甜度」猛砸飲料店 涉恐嚇毀損

一名男子喝醉酒，拿著拒馬和椅子猛砸一間連鎖飲料店。（示意圖／Pexels）





台中有飲料店被狂砸，只是為了飲料甜度問題，一名男子喝醉酒，拿著拒馬和椅子猛砸一間連鎖飲料店，男子疑似不滿店員態度，引發衝突。

黑衣男超火爆，拿著鐵架、拒馬還有椅子，不斷往飲料店猛砸。目擊者：「好恐怖喔。」

一旁的白衣朋友怕被波及，不斷往後退，不過黑衣男依舊氣憤，拿起地上的金爐往看板砸。目擊者：「破掉了破掉了，（哪裡破掉）。」

男子拿長棍對著飲料店燈箱不斷猛砸，直到長棍硬生生卡在燈箱，他才停手。附近店家：「他就是一直砸東西，然後有人是跟我說，好像是因為甜度問題。」

事發在21日晚間8點多，台中太平東平路上的飲料店，黑車臨停在路邊，黑衣男子下車點飲料，不過疑似不滿店員態度差，竟然直接砸店洩憤。據了解，黑衣男子才剛跟同行的友人喝完酒，卻情緒失控鬧事，不過自知事情鬧大，友人將車開走，載著黑衣男直接去派出所自首。

太平所副所長葉武翰：「楊男下車點飲料，自認因店家態度問題，一氣之下持立牌，毀損店家招牌等物，全案依毀損罪依法究辦。」

至於被砸的連鎖飲料店總公司回應，第一時間已經報警，確保門市人員和顧客安全，相關損失和事件細節，待警方釐清後，再研議說明。

