醉男自殘大鬧急診室！重拳毆打男護理師 害腦震盪「醫院要告」

台中澄清醫院中港院區21日清晨4時許發生一起急診暴力事件，一名30歲的林姓男子酒後與妻子發生爭吵，情緒失控自殘被送急診，他竟企圖追打醫師，又毆打一名男護理師，以致護理師腦震盪有外傷，住院治療中。對此，院方發出嚴厲譴責，將協助該名護理師提告，籲社會重視醫療暴力。

據了解，昨日清晨4時許，林男與妻子發生口角，衝動自殘被送急診救治。就在急診醫生欲請他脫外套檢視傷口時，男子拒絕配合，並作勢毆打醫師，幸好醫師反應快躲過，急診室也隨即通報警方、警衛到場。

沒想到林男不罷休，情緒激動又罵髒話，眾人勸阻也不聽，只好由警衛與家屬安撫，陪同到急診室外冷靜，不過，熱心的詹姓男護理師擔憂他的傷勢，想說服他繼續處理傷口，林男卻突然朝詹姓護理師的右側頭部揮拳攻擊，力道大到護理師被打飛跌坐到一旁病床上，並曾短暫失去意識，臉部擦挫傷、眼睛模糊頭暈、想吐、頸部疼痛，為腦震盪症狀。

林男因酒醉自殘被送急診，卻又失控毆打詹姓護理師，以致對方腦症盪住院中。院方提供

事及自此，施暴的男子見狀還想動手，其妻與趕到場的警衛、其他護理師也連忙上前阻止，待警方到場逮捕施暴男子才落幕。

澄清醫院中港分院副院長蔡哲宏也是急診科醫師，他說明，目前，詹姓護理師經腦部電腦斷層檢查，目前腦震盪狀況尚屬穩定，仍住院中持續觀察頸椎是否受傷。

澄清醫院中港分院副院長蔡哲宏譴責暴力，將協助護理師提告。院方提供

蔡哲宏嚴厲譴責醫療暴力行為，一直以來採暴力零容忍的態度，有關此次事件，院方職安室已通報台中衛生局與台中地檢署，將依相關規定配合警方與地檢署辦理後續提告等程序，也會持續關心受傷同仁的身體狀況與心理支持。

他強調，醫療法保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，違反者警察機關應排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。違反相關法條規定者，處新臺幣三萬元以上五萬元以下罰鍰。如觸犯刑事責任者，應移送司法機關辦理。對於醫事人員執行醫療業務時，施予暴力，最重可處三年以下有期徒刑、拘役或罰金。

