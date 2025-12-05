醉男舞刀逛大街 8快打警力壓制逮人社維法送辦

cnews204251205a06

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新莊區龍安路一帶，昨（4）天晚間10時許，疑出現1名男子，手中揮舞西瓜刀，還大聲咆哮。新莊警分局表示，轄區光華派出所獲報，出動線上快打警力8人，迅速趕抵現場處理。當時51歲吳姓男子，疑滿身酒氣，拿著疑似刀械，在道路中央揮舞及逗留，口中還喃喃自語。員警立刻喝斥並命令他，拋棄西瓜刀，隨後立即上前壓制，避免他繼續有脫序行為，並帶返派出所管束。所幸沒有人員遭受危害，訊後依社會秩序維護法究辦。

新莊警分局表示，接獲報案後，因考量吳男持有刀械，出動了線上快打警力共8人到場處理。員警發現吳男，手拿一把未拆包裝的西瓜刀，步行於馬路上，全身散發濃烈酒味，而且不斷大聲咆哮。為避免危害他人安全，及保全吳男生命安全，員警當場喝斥並命令他，拋棄西瓜刀，隨後上前控制他的行動。

新莊警分局表示，全案依社會秩序維護法第63條第1項第1款，「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，進行調查。也呼籲，民眾應理性飲酒，切勿因酒後失控行為，影響自身安全，或造成周遭民眾驚慌。

警方也提醒，若發現可疑人物持械、情緒異常，或有其他危險情況，務必立即撥打110報案。警方將在第一時間派員處置，共同維護新莊地區的安全與安寧。

照片來源：新北市警方提供

