醉男跨年夜找女友嫌路人鞭炮吵 持槍攻擊釀2傷

高雄跨年夜不平靜，三民區有男子喝完酒去找女友，不滿旁邊路旁有人施放鞭炮，居然拿出改造手槍當街連開四槍，導致兩人受到槍傷，好在傷者沒有生命危險，行兇男子也很快就被趕來的警方逮捕。

員警進出採證，高雄跨年夜驚傳槍響。（圖／民視新聞）

巷口圍起封鎖線，員警進出採證，只見地上多處出現斑斑血跡甚至還有彈殼，高雄跨年夜驚傳槍響。目擊民眾說，看到男生受傷跑來這裡躲，穿黑色衣服的男生追來，又補開兩槍、三槍。地點在天祥一路與鼎金後巷口，嫌犯不顧周邊還有其他人，當街連開4槍，嚇得民眾以為發生恐怖攻擊事件。而開槍原因，居然是因為不滿有人放鞭炮。傷者太太說，他就說我們很吵，我們就說好對不起對不起，我老公就說你講話好好說，他就生氣了他就把槍拿出來。

男子不滿旁邊路旁有人施放鞭炮，拿出改造手槍當街連開四槍。（圖／民視新聞）

警方火速趕到現場，立即逮捕開槍的劉姓男子，行兇的改造手槍被他丟在金獅湖岸旁。這起槍擊事件造成兩人受傷，還好沒有生命危險。高市警三民二副分局長邱富勇說，劉姓男子酒後到該址欲找朋友，他從計程車下車後，覺得鞭炮很刺耳，跟現場民眾起口角。跨年夜當街開槍，實在很囂張，更何況這明男子是隨身攜帶槍枝，還向無辜的民眾開槍，警方要進一步釐清他的背景與槍枝來源。沒想到街頭槍響後沒多久，又疑似有人朝天涉射擊紅色信號彈，巨大聲響也引發跨年晚會散場民眾一陣騷動。從倒數前的槍擊案到跨年後的信號彈，讓高雄跨年夜不平靜。

