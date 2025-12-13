醉男車道躺平太危險 暖警迅速救援免憾事

張男喝到爛醉深夜臥倒車道中央，差點被過往車輛輾過，幸經警方迅速拉離車道，才讓這場荒謬鬧劇沒有以悲劇收場。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市張姓男子喝到爛醉，深夜臥倒車道中央，差點被過往車輛輾過，險象環生，所幸轄區第一警分局公益派出所員警即時發現，並迅速將男子拉離車道，並聯繫家屬平安接返家，才讓這場荒謬鬧劇沒有以悲劇收場。

據了解，柳姓男子向警方表示，他晚間與友人聚餐後，欲載酒醉朋友返家，卻在抵達大忠街某社區時遭管理員告知「並非住戶」。由於醉男意識混亂、無法清楚表達住址，柳男只好撥打一一０尋求警方協助。

第一警分局公益派出所員警到場時，見醉男坐在大樓門口、渾身酒氣。警方與友人多次詢問住處並提出協助，醉男卻情緒激動、拒絕配合，也不願接受友人安排至旅館休息。警方為避免爭執擴大，只能先請友人離開，並持續在附近巡視。

不料，五分鐘後，員警返抵該址巡查時，發現醉男竟已走到馬路中央，整個人呈大字形趴臥於車道上。該路段深夜光線昏暗，加上直線道路車速較快，若未及時處置，極可能遭來車輾過，後果不堪設想。

員警見狀立即上前將男子從車道拖離，並扶至騎樓休息。醉男因意識混亂，連手機密碼都無法正確輸入，經員警耐心溝通後才透露身分，確認其為張姓男子。警方遂載其返派出所代為照護。經查詢資料，員警成功聯繫上張男父親到所，最終將張男帶返家休息。