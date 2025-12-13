醉男騎電動滑板車被攔查 「酒測值1.03」仍堅稱沒喝酒

男子違規騎滑板車上路，被警抓包酒測值超標，還堅稱沒喝酒。（圖／TVBS）

員警於桃園三民路執行巡邏勤務時，發現一名55歲黃姓男子違規騎乘電動滑板車上路，經攔查後發現該男子滿身酒氣，隨即進行酒測，結果顯示酒測值高達1.03，遠超法定標準。儘管證據確鑿，該男子仍堅稱自己沒有飲酒，甚至質疑酒測結果的準確性。根據法規，電動滑板車雖不能合法上路，但作為個人行動器具，酒後騎乘仍屬酒駕行為，全案已依法移請偵辦。

事件發生於12號晚上10點半，當時員警在桃園三民路巡邏時，發現一名男子在道路上違規騎乘電動滑板車。員警立即按喇叭上前攔查，並要求該男子出示證件。在交談過程中，員警察覺男子渾身散發酒味，因此要求他進行酒測。

面對員警的酒測要求，男子起初表現出不理解的樣子，當員警再次明確表示需要進行酒測時，他仍裝作聽不懂。在員警堅持下，男子最終接受酒測，結果顯示酒精濃度高達1.03，明顯超過法定標準。

看到如此高的酒測值，男子顯得難以置信，辯稱「哪有可能1.03」。他強調自己神智清醒，能夠辨認出對面的路是莒光街，並表示如果真的醉到1.03，自己早就醉倒在路旁了，這些辯解讓員警感到十分無奈。

經調查，這名55歲的黃姓男子在事發前飲用了兩瓶啤酒後，便騎著電動滑板車上路。中路派出所副所長廖勝璋表示，男子違規於道路騎乘電動滑板車，員警進行攔查時發現他滿身酒氣，經實施酒測竟高達1.03，全案依法移請偵辦。

儘管男子在被逮捕後質疑情況是否有那麼嚴重，但事實是酒駕不僅危險，還可能造成嚴重事故。最終，這名貪杯又違規的男子因其不負責任的行為付出了代價，被帶進警局處理。

