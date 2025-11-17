南部中心／綜合報導

高雄酒醉男子上了別人叫的計程車，司機詢問身分時他還不否認，直到雙方對路線產生分歧，司機才驚覺載錯人，但男子佔了別人的車不但沒覺得抱歉，還不滿司機要將他載回原位，雙方在車上爆發爭執，最後是司機將車開到派出所，員警協調才解決紛爭。

司機再三確認後驚覺自己載錯客人，打算將客人載回原位，沒想到卻引發男子不滿。（圖／社會事新聞影音）

司機按照目的地的的路線行駛，卻被乘客喝斥開錯路，司機再三詢問客人不是叫車的吳先生，滿身酒氣的乘客卻聘頻頻跳針，不願正面回答，還堅持要司機照他的路線行駛，司機再三確認都得不到正面回憶，這才驚覺自己載錯客人，打算將客人載回原位，回去載正確的客人，沒想到卻引發男子不滿。其實上車時司機就有確認身分，但男子當時卻是冒名搭車，還不滿司機要將他載回原位，認為司機要中途丟包，雙方在車上發生爭執。

醉男"上錯計程車"鬧糾紛! 被運將載到派出所

司機認為乘客應該自行確認叫車車牌，也有部分司機會詢問上車乘客姓氏，確保就是叫車的客人。（圖／民視新聞）

司機認為乘客應該自行確認叫車車牌，也有部分司機會詢問上車乘客姓氏，確保就是叫車的客人。但萬一不小心真的載錯了人，司機作法也不相同。這回高雄這位女司機到遇到酒醉乘客冒名搭車還引發爭執，最後是車子直接開往派出所，才化解紛爭。

原文出處：醉男"上錯計程車"鬧糾紛! 被運將載到派出所

