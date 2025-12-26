醉翁搭捷運遺失悠遊卡 以雨傘暴力破壞閘門被逮

〔記者劉慶侯／台北報導〕70歲凃姓男子昨日晚間酒後搭乘台北捷運，因身上悠遊卡遺失，他以為出不了閘門，竟以雨傘暴力破壞閘門。台北市警中正二分局據報將他逮捕，依法究辦。

警方表示，昨日晚間近7時左右，帶有醉意的凃男，自北捷中正紀念堂站5號出口想要離開時，因身上悠遊卡遺失，出不了閘門，便以雨傘破壞閘門致損壞。

由於凃男動作大又吵鬧，立即引起臨近民眾和巡邏警方的注意，涂男面對到場調查的警方拒不出示證件也不配合調查，警方只得依警職法規定強制帶返所查證，同時捷運站務人員至派出所提出毀損嫌告訴罪，全案依法偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

