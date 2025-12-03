醉趴馬桶旁！小賊砸店暢飲威士忌 押解官「撿屍」一路狂笑

2025年11月29日，美國維吉尼亞州一間酒鋪遭浣熊小賊闖入，砸破數瓶威士忌與蘇格蘭威士忌，浣熊最後醉趴在店內廁所馬桶旁。美聯社



美國維吉尼亞州一間酒鋪，上週六遭遇小賊入侵，員工上班時驚見店內一片狼藉，滿地破酒瓶、威士忌灑一地，員工查看店內，在廁所找到罪魁禍首：一隻醉到斷片的浣熊直挺挺趴在馬桶旁。

美聯社報導，維州漢諾威郡（Hanover County）這間酒鋪週六清晨遭浣熊闖入，牠大搖大擺把貨架最下層的威士忌、蘇格蘭威士忌翻了一輪，有的只是翻倒，整瓶完好在地上，有的酒瓶破碎、威士忌流一地，而這隻小賊顯然暢飲了地上的混酒。

當地動物管理部門官員馬汀（Samantha Martin）獲報到現場處理，她說：「我很喜歡浣熊，牠們是有趣的小傢伙。這隻應是從天花板掉下來後開始暴走，見什麼喝什麼。」

廣告 廣告

2025年11月29日，美國維吉尼亞州一間酒鋪遭浣熊小賊闖入，砸破數瓶威士忌與蘇格蘭威士忌，浣熊最後醉趴在店內廁所馬桶旁。美聯社

馬汀說她把「嫌犯」帶回動物收容所途中一路狂笑：「我想，這就是動物管理人員的日常吧。」

漢諾威郡動物保護和收容單位表示，犯案浣熊經幾小時的睡眠後已經清醒，除了宿醉，無其他受傷跡象，會安排其放歸野外，「希望牠能記取教訓，明白擅闖民宅不是辦法」。

2025年11月29日，美國維吉尼亞州一間酒鋪遭浣熊小賊闖入，砸破數瓶威士忌與蘇格蘭威士忌，浣熊最後醉趴在店內廁所馬桶旁。美聯社

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

更多太報報導

老夫妻遺骸「化灰」仍相擁！香港大火頭七 兒淚憶母最後一句

10月女嬰睡母身旁遭狼叼走 印度「食人狼」已釀9死

北極熊吃海象爽躺血泊旁、蜜獾絕望仍奮勇鬥獅 攝影獎中的生與死