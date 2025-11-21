醉駕撞飛夫妻檔猶豫6秒逃了！冷血男車內「崩潰獨白」全錄下 還想叫妻頂罪下場出爐。資料照片

彰化黃姓男子去年3月酒後駕車，於彰化縣和美鎮超速撞飛一對正在散步的夫妻檔，造成丈夫摔進水溝傷重不治。不料他肇事後未下車察看，僅停留6秒便加速逃逸，被捕後還一度謊稱開車的是黃妻，甚至辯稱不知撞到人。法官調閱行車記錄器，發現黃男逃逸過程中不斷崩潰咒罵三字經，還致電妻子稱「閃了一個刑事責任」，認定他惡性重大，依酒駕致死與肇事逃逸致死合併判處9年6月徒刑，黃男日前上訴台中高分院，二審仍被駁回維持原判，可再上訴。

判決指出，去年3月16日中午，45歲的黃姓男子在友人住處飲用威士忌，一直喝到天黑。當晚7時許他執意駕車上路，不到一分鐘後，就在和美鎮和頭路256巷前，因酒後反應能力下降且嚴重超速，從後方猛烈撞擊正在路邊散步的一對夫妻檔。

因撞擊力道極為猛烈，被害的丈夫當場被撞飛，重摔在自小客車的擋風玻璃上導致玻璃碎裂，隨後摔入路旁排水溝；妻子則被撞倒全身多處受傷。黃男肇事後在撞擊瞬間曾驚呼一聲「幹！」並將車輛停下、換檔、拉上手煞車，但卻未下車查看傷者或報警求救，而是在車內猶豫約6秒後，便踩下油門冷血逃離現場。

事後被害夫妻檔經路人報警救護，丈夫住院多日後不治身亡。黃男到案後一度謊稱「是老婆開的車」，偵查後期才承認酒駕，但辯稱他當時以為撞到物品，不知道是撞到人。

彰化地方法院一審由國民法官參與審理，法官根據黃男肇事後受損車況及行車紀錄器內容，研判黃男說謊。審理發現，黃男在肇逃過程中自知闖下大禍，沿路自言自語不斷以台語咒罵「幹你娘、你娘勒，真的是幹破你娘勒！」甚至驚慌地喊出「我會昏去哇（台語）」，顯見他當下非常清楚事態嚴重。

接著黃男打電話給妻子表示「我要到家了，可是，那個、那個、那個，回家再跟你講。」當妻子詢問「你吃了嗎？」他竟回答：「沒有吃，可是閃了1個刑事責任。」黃妻追問「啥刑事責任？酒駕喔？」黃男竟回：「酒駕沒被抓到，可是沒有攝像頭，可是什麼都沒有」、「什麼都沒有，可是我有閃了，閃了的話，這個事情就應該沒有了。」認定他當時已知自己撞了人闖下大禍。

彰化地院審理後，依酒駕致死罪判黃男有期徒刑7年2月；另犯肇逃致死罪處有期徒刑4年8月，合併應執行9年6月徒刑。上訴後台中高分院仍判決駁回。可再上訴。



