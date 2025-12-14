醉騎共享機車馳騁人行道 中正一警攔查酒駕依法送辦

圖說發言人臺北市中正第一分局仁愛路派出所長張寶元。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正第一分局仁愛路派出所員警日前深夜巡邏時，見一名騎士騎乘共享機車於人行道上，員警上前盤查，過中發現該騎士面有酒容、渾身酒氣，經酒精測試後酒測值達0.49mg/L，依刑法公共危險罪移送偵辦。

仁愛路派出所警員楊士葆、莊凱任日前擔服夜間巡邏勤務，行經中正區徐州路時，見潘姓男子騎乘共享機車，沿途違規行駛在人行道上，員警立即上前攔查，在製單告發的過程中，聞到該名男子身上酒味濃厚，先以酒精檢知器檢測立即呈現酒精反應，再經酒精測試，酒測值達0.49mg/L，涉嫌刑法公共危險罪，潘姓男子雖辯稱稍早與友人聚餐僅食用椒麻雞並無飲酒，聚餐後租用共享機車返家，不料有酒精反應，警方仍依法訊問後移送臺灣臺北地方法院檢察署偵辦。

中正第一分局呼籲民眾，酒後不開車，開車不喝酒，切勿以身試法，飲酒後可搭乘計程車、請代駕或利用大眾交通工具，確保自身及其他用路人的安全，警方將持續嚴格執法，展現維護交通安全的決心，並提醒民眾務必遵守交通規則，共同營造安全、順暢的交通環境。