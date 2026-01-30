「醉」不應該！男喝醉回家倒路邊 情緒失控警上銬

社會中心／馬聖傑、陳奎宏 新北市報導

新北市新莊地區一名男子，今天（30日）凌晨與朋友聚餐喝酒，搭小黃返家時，才剛下車，就醉倒在路邊，警消獲報到場處理時，男子突然情緒失控，竟然意圖攻擊警消，結果遭到壓制上銬！目擊民眾看到這目直呼，喝醉了真的不要出來耍大牌！

員警：「我們處理我們處理，你幹嘛你要幹嘛，你幹嘛。」

不肯配合警方，朝員警胸口推一把，這下子，員警也不用再客氣了，立刻以優勢警力，將他壓制在地。

員警：「管束管束。」

還想掙扎亂動，結局就是被管束，非得把自己搞得那麼狼狽，才滿意嗎？

員警：「欸醒了沒啦，來這裡關心你有沒有受傷，你弄他們幹嘛。」





倒在地上還想裝睡，想當什麼事都沒發生過，但畫面會說話，還是得乖乖去警局一趟。被帶上警車的，是32歲黃姓男子，週五凌晨與朋友聚餐喝酒，結束後搭小黃返回，新北新莊四維路附近的住處，下車後，他不勝酒力、倒在路邊，路過民眾見狀報警，警消到場要他乖乖配合，男子卻情緒暴走，意圖攻擊對方！多名員警和消防隊人員，只好將他壓制在地，就怕他又出現激烈舉動，正個過程被一旁的民眾直擊，直呼喝醉了，就別出來耍大牌啦！





員警：「這裡都有監視器啊，你現在已經瘋狂酒醉了喔，你乖啦你乖就沒事了。」

黃姓男子最後，被依違反社維法帶回警局，想必他酒醒後，可能也後悔他這一連串，酒後失態的模樣。

