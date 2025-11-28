「醉」失控！男拒檢逃2公里吼警：我只是酒駕而已

桃園楊梅一名男子酒駕拒檢，還不斷向員警哀號。（圖／東森新聞）





桃園楊梅，一名男子被警方發現，將車停在路邊睡覺，警方上前攔查，發現他有喝酒，卻因為當時沒有開車，只對他進行口頭訓誡。沒想到，隨後男子又被員警發現，開車上路拒檢，還一路跑給警察追，大喊，我只是酒駕而已。

男子遭到員警上前攔查，不過仔細一看，他滿臉通紅，講話全都糊成一團。

酒駕曾姓男子vs．員警：「你們這樣很誇張，（你才誇張，酒駕還敢說）。」見到男子遲遲不肯下車，員警耐心都快被磨光。

酒駕曾姓男子vs．員警：「執法什麼你告訴我，（下來，讓他走讓他走），啊。」

遭到員警強拉下車，不僅用腳死死抵住車門，還不斷哀號，一系列脫序場面，就出現在11／27桃園楊梅區，下午4點多，這名51歲曾姓男子，被發現在將車停在楊新北路邊，倒在車上呼呼大睡，當時因為車子沒有行駛，因此員警到場後，只有口頭勸戒就離開，過了一小時，員警又在大成路上，發現男子，開車在路上「落落蛇」，立刻上前攔查，但男子不僅拒檢，還直接逃逸。

警方一路追捕，最後在武營街成功攔截男子車輛，並將他拖出後壓制，沿路逃竄將近兩公里，事後員警針對男子實施酒測，更發現他酒測值，高達1．01明顯超標。

酒駕曾姓男子vs．員警：「我只是酒駕而已，什麼都沒有，為什麼要這樣搞我，（你酒駕就違法了，剛叫你配合不配合）。」

只是男子雖然身體被壓制，整個人跪倒在地，但仍然口出狂言，不認為自己酒駕有問題。

酒駕曾姓男子vs．員警：「什麼都沒有啦，（閉嘴啦，叫你喝酒亂開車）。」

事後也將被依公共危險罪，移送桃園地檢署偵辦，這下男子酒醒後，看到這些畫面面對罰款，還覺得喝酒快樂嗎。

