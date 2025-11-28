「醉」失控！男酒駕拒檢遭壓制怒吼：為什麼搞我

桃園楊梅，一名男子被警方發現酒駕，遭到壓制。（圖／授權自threads＠su66.99）





桃園楊梅，一名男子被警方發現酒駕，沒想到他不但拒檢，還一路跑給警察追，最後警方順利逮人，將他拖下車壓制，沒想到他依舊滿口胡言亂語，甚至不認為自己酒駕，有問題。

男子一臉醉醺醺，被警方壓制跪倒在地，卻仍然口出狂言，不認為自己酒駕有問題。

酒駕男子vs．員警：「什麼都沒有啦，閉嘴啦，叫你喝酒亂開車。」

事發就在27號晚間，桃園楊梅武營街，男子不僅喝酒開車上路，還疑似拒檢，一路逃竄，警方沿途追捕，終於順利在路口堵到車，並將男子，拖出車外壓制，畫面po網後，不少人紛紛大讚，說幸好警察有強力執法，否則要是讓酒駕男子繼續上路，後果恐怕不堪設想。

