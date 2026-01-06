「醉」後失控！ 弟揮檳榔刀釀胞兄臟器外露送醫

台東縣關山鎮德高東庄部落於6日凌晨發生一起駭人的兄弟鬩牆濺血案。（圖／東森新聞）





台東縣關山鎮德高東庄部落於6日凌晨發生一起駭人的兄弟鬩牆濺血案。一對陳姓兄弟原本在家門前飲酒閒聊，未料幾杯黃湯下肚後，溫馨氣氛變調，雙方爆發激烈口角與肢體衝突。37歲的弟弟一時情緒失控，竟持檳榔刀朝40歲的哥哥揮砍，導致哥哥腹部遭劃開、臟器外露。所幸經緊急送醫後，傷者目前已無生命危險，全案正由警方深入偵辦中。



據了解，案件發生於凌晨3點多，陳姓兄弟倆平時同住，皆以打零工維生，感情尚稱和睦。當晚兩人並肩坐在家門口石椅上喝酒，起初相談甚歡，但隨著酒意上湧，雙方話題逐漸擦出火藥味，最終演變成肢體衝突。弟弟在盛怒之下，隨手抄起一把檳榔刀企圖威嚇哥哥，卻疑似未拿捏好分寸，利刃直接刺向哥哥腹部。

眼見哥哥腹部受創、鮮血直流並痛苦倒地，弟弟這才驚覺闖下大禍，立即自行報警求助。救護人員趕抵現場時，發現傷者蜷縮成一團，表情痛苦不已，頸部亦沾有血跡。救護人員隨即在擔架上協助按壓傷口止血，並不斷安撫傷者情緒，叮囑其保持冷靜、切勿亂動，隨後火速送醫搶救。



警方事後封鎖現場進行採證，現場一片狼藉，地上散落著香菸與零錢，沿途可見斑斑血跡，家門外的石椅上更留有傷者強撐身體時留下的血掌印，怵目驚心。附近鄰居向警方透露，兄弟倆並非第一次發生爭執，前陣子也曾因酒後吵架驚動警方到場，但過去僅止於口角，這次竟演變成持刀傷人，讓鄰里相當震驚。



關山分局關聯所副所長周平和表示，警消在第一時間趕赴現場協助救護並維護秩序，傷者經送醫急救後已無大礙。涉案的弟弟向警方供稱，當時僅是想「嚇唬」哥哥，並無意真的傷人，沒想到會造成如此嚴重的後果。目前警方已將弟弟帶回派出所偵訊，將進一步釐清詳細的事發經過與確切動機。

