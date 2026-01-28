「醉」後翻臉！情侶酒後全武行 店家遭波及

桃園一對男女喝醉酒，發生口角糾紛。（圖／東森新聞）





桃園一對男女喝醉酒，發生口角糾紛，還演變成肢體衝突，經過剉冰店門口時，女子將置物櫃推翻在地，還砸毀廚餘回收桶。無辜的店家氣炸，已經報警提告毀損。

清晨天還沒亮，小倆口在騎樓大打出手，女子抄起鐵盤重砸，還翻倒櫃子、廚餘回收桶，業者開店看到一片狼藉，立刻調閱監視器。

遭破壞冰店業者：「女的失控之後砸的，男的就收拾，問題是東西都損壞，他只是把它復位，我也找不到人，我也不認識對方。」

語帶滿滿無奈，因為木頭櫃被撞到變形，放在外面的旗幟也毀損，明明跟對方無冤無仇，生財工具卻被破壞，疑似是因為酒後情緒失控。

案發在桃園，23號早上6點多，情侶倆疑似因為喝了酒又吵架，情緒放大再放大，因此演變成全武行，附近能看到的能拿到的，全往對方身上砸。

大樹派出所長馮清豪：「擴大調閱監視器，目前已鎖定該對男女特徵及逃逸方向。」

破壞完就離開，留下殘局給店家清理，業者拿監視器畫面報警，這下不但家醜外揚也驚動警方。

