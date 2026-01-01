社會中心／綜合報導

跨年夜不平靜，台北市接連發生，有民眾酒後打架鬧事，甚至攻擊警察，文山區一名男子，準備跨年時疑似喝醉，警方到場勸離，反遭辱罵推打，立刻依妨害公務逮捕，花博園區則有民眾喝醉起口角，兩人打一人，至於花蓮跨年晚會，倒數時刻，則有男子疑似喝醉衝上台，立刻被維安警力壓制，帶回管束。

主持人表示「還有三十秒。」花蓮跨年晚會倒數時刻，突然一名身穿紅衣的不速之客，邊拿手機邊走上台，甚至還歡呼大叫，所有人全看傻眼。主持人表示「準備好了沒有，（YA）對不起。」主持人上前攔阻，傅崐萁和徐榛蔚夫婦倆，面露尷尬微笑，就怕恐怖攻擊，維安人員不敢大意，立刻將他架走。上台男子表示「我怎麼了我怎麼了我怎麼了。」

「醉」會鬧事！ 台北男跨年夜襲警、花蓮男衝跨年晚會舞台

文山區葉姓男子酒吧咆哮 警到場遭拳打腳踢依妨害公務逮捕（圖／民視新聞）

46歲的吳姓男子，酒測值0.67，疑似酒醉上演脫序行為，警方帶回管束，除了花蓮跨年夜不平靜，台北市羅斯福路，傳出有民眾在酒吧鬧事，警方到場處理，男子卻涉嫌襲警。酒醉男子vs.警方「你又不敢電我，他X的你這個死警察，我為什麼要電你你又不敢電我。」動手又動腳，員警不但被腳踹，還遭掌摑，警方不忍了，當場壓制逮捕。酒醉男子vs.警方「手上來電我，你要不要電我，手上來你要不要電我。」嘴裡不停念念有詞，涉嫌妨害公務，喝醉的葉姓男子，遭到移送偵辦。萬盛所副所長林椿秉表示「因酒後失控大聲咆哮，並對到場處理員警辱罵，且以腳踹大腿，掌摑右臉頰方式攻擊員警。」

花博園區驚傳打架糾紛 警到場針對打人男子抄登資料（圖／民視新聞）

而台北花博園區，則傳出打架糾紛。目擊民眾表示「哇嗚。」兩名男子，不停朝一名黑衣男拳打腳踢，一度還飛踢對方，疑似喝醉起口角，上演二打一，警方第一時間獲報到場，雙方早已鳥獸散。警方vs.打架男子「證件我看一下好不好，冷靜一下冷靜一下。」循線找到打人的兩名男子，隨即抄登資料，後續也將依社維法函請裁罰。圓山派出所副所長黃國峻表示「僅留有影像中曾出手之兩名男子，渠等表示僅與他人發生拉扯行為。」跨年夜或許是嗨過頭，各地鬧事頻傳，就怕酒醒後，當事人恐怕會後悔不已。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

