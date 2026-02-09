「醉」脫序！ 北捷月台「大聲講電話」 不聽警勸動手推人

台北市 / 綜合報導

北捷西門捷運站昨(8)日下午4點多，一名男子疑似因為酒醉，在月台大聲講電話，嚇壞不少路人，員警獲報到場勸導，但他仍然持續咆哮還動手推擠勤務人員，當場遭帶回派出所。不過這不是北捷當天唯一一起衝突事件，中山站凌晨傳出持刀驚魂，中午又接連傳出縱火事件，畢竟去年底隨機攻擊案還歷歷在目，也難免讓民眾膽戰心驚。

捷運月台上，幾名員警靠近紅衣男子，只見他翹腳坐著大聲嚷嚷，情況越演越烈。員警說：「現在時間，2月8日。」男子持續咆哮，還動手推擠勤務人員，就怕影響其他乘客，員警上前將他壓制在地，事發就在8日下午4點多，台北西門捷運站。

員警說：「來借過一下喔，借過一下。」男子喝醉酒在月台大聲講電話，嚴重影響乘客，被警方帶返所。員警VS.酒醉男子說：「剛剛扶你走，你不走，我要走啊，你自己不讓我走，你太誇張了啦。」西門紅樓人潮眾多，民眾看到員警大陣仗，還以為出大事。

北市警萬華分局西門町派出所副所長陳俊說：「經多次勸導不聽，且持續咆哮，最終因推擠勤務人員，將該名男子管束，並帶往西門町機動派出所。」但接連兩天北捷都不平靜。

員警VS.民眾說：「借過，在捷運站裡，我們不敢過去。」先是凌晨在中山站，傳出持刀驚魂，中午在大安森林公園站以及善導寺站，發生連續縱火案，下午4點多，醉男大聲講電話還推擠勤務人員，晚間8點多，又有男子對清潔人員咆哮。警方後續協助聯繫家人，也承諾將加強，捷運站周邊區域巡邏，但一整天案件四起，也讓民眾嚇得不輕。

