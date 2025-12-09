醋夫想看妻子通聯紀錄遭拒 機車偷裝GPS監控「歹誌大條了」 5

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名男子阿文（化名）懷疑妻子小雨（化名）對他不忠，又看到妻子在和不明人士講電話，去年8月間要求查看妻子的通話紀錄遭拒，同年9月他竟在妻子的機車上偷偷安裝一個GPS定位追蹤器；但後來被妻子發現，2人徹底決裂，妻子也將他告上法院。全案經高雄地院審理後，法官依強制未遂、竊錄他人非公開活動等罪，判處阿文拘役55日，得易科罰金5.5萬元。

判決指出，阿文和小雨雖結婚多年，但阿文自去年開始就懷疑小雨對他不忠，就在去年8月間，阿文看見小雨在和不知名人士通電話，他為了想知道對方身分，要求查看小雨的手機通話紀錄遭到拒絕，阿文竟又在早餐店內意圖搶奪小雨手機未果。

孰料到了9月間，阿文竟偷偷將一個GPS定位追蹤器安裝在小雨的機車上，之後再透過手機APP監控掌握小雨的行蹤。直到小雨發現異狀後，前往機車行檢查，車行老闆才告知她此事，小雨憤怒之餘，也立刻報警。

高雄地院法官審理認為，阿文和小雨是夫妻關係，他卻未能尊重小雨的意思自由及隱私權，企圖強行搶奪手機、安裝GPS追蹤，行為確實不妥；但考量到阿文坦承犯行，也有意願進行調解，雖然小雨始終未出面，法官最終依強制未遂罪、竊錄他人非公開活動罪，分別判處阿文拘役10日、50日，合併應執行拘役55日，得易科罰金5.5萬元，全案仍可上訴。

