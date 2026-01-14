醋女街頭失控！男模會館外將情敵「按地摩擦」畫面鐵證打臉「自己摔的」

記者洪正達／高雄報導

施女發現黃女也在男模會館，於是帶著陳女向對方嗆聲，還將對方「按地摩擦」。 （示意圖／Pexels）

高雄施姓女子懷疑男友與黃女上床懷恨在心，2024年2月間施女與陳姓友人到男模會館消費，碰巧在同一處所遇上黃女及其友人，施女見狀帶著陳女向黃女嗆聲，緊接著大打出手，過程中黃女雙拳難敵四手，被對方按在地上摩擦，導致全身出現多處擦挫傷，案經法院審理後，依傷害罪判處拘役30天，得易科罰金。

判決指出，2024年2月6日當天凌晨，黃女及友人到男模會館消費準備離去，坐在一樓大廳等車時，巧遇施女及陳女也到會館紓壓，施女由於積怨已深，咬定黃女糾纏男友，於是帶著陳女到黃女面前嗆聲，並一人一手準備將黃女帶到巷弄內「處理」，黃女因掙扎跌倒。

警方獲報趕抵後，黃女控訴遭施、陳2人施暴，將自己按在地上摩擦導致多處受傷，但2人否認施暴，主張黃女自己重心不穩跌倒，案經地院審理後，法官從監視器畫面發現當下施、陳2已將黃女拖到路口，黃女才因此倒地受傷，因此依傷害罪各判拘役30天，得易科罰金，全案可上訴。

不良行為，請勿模仿！

