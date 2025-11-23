醋意上心頭？劉品言追問連晨翔「初戀是誰」

近日，藝人連晨翔和劉品言剛剛迎來寶貝女兒的出生，而兩人在共同主演的電視劇《舊金山美容院》感情線也急速升溫。劇中，劉品言一度逼問連晨翔的初戀是誰，這段充滿曖昧的對話讓觀眾直呼「拜託盡快趕上現實生活中的進度」。同時，劇中另一對情侶章廣辰與方志友也迎來感情高潮，章廣辰喊出「我養你」的深情告白，兩人更在廁所前上演激情擁吻，令觀眾大呼期待。

劉品言與連晨翔對手戲激增，觀眾敲碗「趕快跟上現實生活中進度」。（圖／TVBS）

在這部備受關注的電視劇中，連晨翔和劉品言的互動充滿甜蜜火花。當兩人談論到初戀話題時，意外勾起劉品言對連晨翔初戀對象的好奇心，不停追問「是誰？」曖昧互動讓觀眾敲碗：「請趕上現實生活的進度啦」

劇中另一對情侶章廣辰與方志友的感情線也迎來重大發展。飾演酒店小姐的方志友面臨大老闆開口包養的危機，這激發了章廣辰強烈的保護欲，他直接向方志友表示「我養你」。這一告白點燃了兩人的情感，隨後在廁所前上演了一場火光四射的熱吻戲碼，讓觀眾直呼過癮。

方志友與章廣辰在激情擁吻戲碼。（圖／TVBS）

首次飾演酒店小姐的方志友為了這個角色做足了準備。方志友坦言自己最害怕演出酒醉的戲份，因為她酒量太差很心虛，但她也表示身邊有很多會醉酒的人可以讓她參考。

隨著電視劇中每條感情線都在升溫，高潮迭起的劇情發展讓觀眾直呼「看了都好想談戀愛」。而對於連晨翔和劉品言這對現實生活中已經為人父母的搭檔，粉絲們更是期待他們在劇中的感情進度能夠盡快趕上現實生活。

