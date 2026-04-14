醋男打人被罰39萬竟回頭討「代付費」！脫鞋砸眼嗆：沒給錢天天來！

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社會中心／洪正達報導

吳男毆人被裁罰，竟反過來恐嚇被害人要幫他交罰金。（示意圖／AI生成'）

高雄吳姓男子2024年間懷疑前女友與屏東黃姓男子過從甚密，憤而揪眾當街毆打黃男，案經法院審理後，吳男與同夥共需繳納罰金及公庫處分金達 39 萬元，沒想到吳男不僅未反省，反而將此筆金錢損失歸咎於黃男，陸續前往黃男的魚攤恐嚇，屏檢近日偵結，依恐嚇取財未遂罪將他起訴。

判決指出，2024年8月某日，吳男帶人前往南州鄉市場，向正在魚攤工作的黃男強索這筆 39 萬元的「罰金代付費」遭拒，吳男同夥竟脫鞋狠砸黃男右眼，導致黃男眼部挫傷、結膜出血，吳男更在現場叫囂，威脅若不給錢就要「每天來鬧」，甚至放話要印製傳單毀壞黃男名譽，阻礙其生意經營。

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時隔6天後，吳男一夥人再度前往魚攤滋事，當時黃男雖不在場，但其家人挺身而出，痛斥吳男「打人竟然還要被害人賠錢」的邏輯極其荒謬，雙方隨後在市場爆發激烈口角，黃男家屬隨即報警處理，揭發吳男的惡劣行徑。

檢方偵辦時發現，吳男等人不僅兩度前往魚攤騷擾，更試圖透過暴力與恐嚇手段獲取財物，雖最終未能得逞，但其行徑已明顯違法且情節重大，且將法律裁罰轉嫁給受害者的行為完全無視法治，嚴重破壞社會治安，全案偵結後，依恐嚇取財未遂罪將吳男起訴。

不良行為，請勿模仿！

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