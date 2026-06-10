醋罈子翻了！不甘淪小三 熟女開假帳狂撒正宮裸照嗆「夫婦兩個都搶別人的」
台南41歲王姓女子因與已婚黃男有感情糾紛，竟上網創設多個假帳號，連續向7名網友惡意爆料黃男與配偶高女都有婚外情，甚至冒用高女前夫名義，狂傳高女的露點私密照。台南地院日前審結，依散布文字誹謗罪及非法利用個人資料罪，判處王女有期徒刑8月，可易科罰金。
判決指出，王女前年2月間上網登入申設的臉書假帳號，利用Messenger傳送訊息給宋姓、廖姓等7名網友，訊息內附上黃男的法院判決擷圖，並露骨指摘：「夫婦兩個都搶別人的老公老婆還有裸照外流」，企圖破壞黃男與正宮高女名譽。
同年3月王女更變本加厲，冒用高女前夫名義，傳送高女遮掩胸部的私密裸照給他人，並惡毒寫下：「之前她搶同學老公」、「裸照跟影片被傳出去」等，隨後更對不知情的網友自稱是「她前夫」。
法院審理時，王女在法庭上矢口否認犯行，堅稱與高女的糾紛早已過去，自己沒有必要自找麻煩。還說散佈裸照的臉書帳號絕對不是她創立的，訊息也不是她傳的。辯護律師也極力幫腔，辯稱涉案帳號雖然貼出與王女相關的照片，但極可能是他人從王女的個人臉書公開相簿中下載後，刻意上傳來栽贓陷害她的。
但法官審理後發現，這兩個假帳號曾密集上傳與王女切身相關的照片與文字，包括寵物貓照片、房間擺設以及歐洲旅遊照，且部分照片的上傳時間甚至早於王女自己的私人臉書貼文，絕不可能是他人盜圖。且王女兒子竟然也在該假帳號的好友名單，更證實帳號為王女所有及使用。
法官痛批，配偶外遇屬於私德，與公共利益完全無關，王女將高女隱私、私密照公諸於世，嚴重缺乏尊重他人人格與個資控制的觀念，且犯後態度不佳，因此就散布文字誹謗罪判刑3月，非法利用個資罪判刑6月，合併應執行有期徒刑8月，均可易科罰金。
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