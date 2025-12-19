醋罈打翻？約女學員遭拒…眼紅她跟別人走在一起！健身教練當街失控打人

記者陳弘逸／台北報導

羅姓私人健身教練疑對蘇姓女學員有好感，要邀約女方遭拒，又眼紅她跟別人走在一起，當街情緒失控，痛揍蘇女跟她另名男性友人。（圖／翻攝畫面）

台北市信義區松壽路街頭，昨天（18日）凌晨，發生打人案，羅姓私人健身教練疑對蘇姓女學員有好感，要邀約女方遭拒，當街情緒失控，痛揍蘇女跟她另名男性友人，員警獲報到場，羅男脫序行為仍未停歇，因身材壯碩，由多名警力協力壓制並帶回派出所管束，警詢後，將依傷害案移請台北地檢署偵辦。

這起案件發生在昨天（18日）凌晨3時許，羅姓私人健身教練疑對蘇姓女學員有好感，要邀約女方遭拒，又看到她跟王姓男友人同行，羅男一時情緒失控，在信義區松壽路街頭，動手痛毆王男，又推倒勸架的蘇女。

員警獲報到場，羅男情緒激動，且有暴力行為，因此由多名員警協力將人壓制，並帶回派出所管束。（圖／翻攝畫面）

王男被打後，逃離現場報警求助，員警獲報到場，羅男情緒激動，且有暴力行為，因此由多名員警協力將人壓制，並帶回派出所管束，直到當天清晨5時許11分解除管束，警詢後，將依傷害案移請台北地檢署偵辦。

此案，有目擊者將衝突經過PO上「Threads」並痛批動手的羅姓健身教練，爆揍自己的女學員，把別人壓在地板，十幾個警察制伏他一個，真的跟牛一樣，練那麼壯還沒有情商，自卑感爆棚，愛不到就毀掉，真是讓健身圈長臉了。

