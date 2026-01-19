醒來家人全遇害！父清晨射殺妻女後輕生 19歲女遭掃射奇蹟生還

美國加州一名父親在家中射殺妻子與未成年女兒後自戕。（示意圖／Pexels）





美國加州近日發生一起駭人的家庭槍擊案。一名52歲男子在住家內開槍射殺妻子與17歲女兒，隨後又對19歲長女連續開火並自戕，造成3人死亡，所幸大女兒奇蹟未中彈，成為全案唯一倖存者。

清晨住家爆槍響 妻女慘遭射殺

根據《美國國家廣播公司》洛杉磯分部報導，案發於加州萊克伍德市(Lakewood)一處住宅。當地15日上午約8時，警方接獲通報後趕赴現場，發現屋內多人中彈倒地。52歲男子阿爾法羅（Hector Lionel Alfaro）已死亡，其48歲妻子羅克莎娜（Roxana Rodriguez）及17歲女兒席安娜（Sienna Alfaro）也被確認身亡，死因皆為槍傷。

警方抵達時，看到一名未受傷女子從屋內跑出，隨即將她帶回警局了解情況，確認該名女子正是家中19歲長女，也是唯一生還者。

父連開多槍未中彈 19歲女奇蹟生還

19歲女子向警方表示，當時她仍在睡夢中，突然被連續槍聲驚醒，隨後看到父親持槍靠近並朝她連續射擊。她驚恐萬分，且幸運未被子彈擊中，趁亂逃出屋外求生。

警方表示，目前初步判定該起事件屬於家庭悲劇，並未對社區構成進一步威脅，現場也未發現其他在逃嫌犯。至於男子過去是否曾有家庭暴力紀錄，仍待進一步調查釐清。

此外，家屬已協助在募資平台GoFundMe發起募款活動，希望為倖存女子提供後續生活與心理支持。警方表示，案件仍在調查中，將持續釐清犯案動機與事發細節。

