一醒來就改說西班牙語！33歲男每次麻醉後都「語言切換」 竟是患1罕病

手術後語言大轉換！33歲男子麻醉醒來秒變西語母語者。（手術示意圖，非當事人/pexels）

「我麻醉醒來時，可能會暫時只會說西班牙語。一名住在美國猶他州的33歲男子史蒂芬．蔡斯（Stephen Chase）在接受全身麻醉手術後，每次甦醒都會短暫出現「語言轉換」現象，無法使用母語英語溝通，反而能以接近母語者程度的流利西班牙語對話，情況持續約20分鐘至1小時後才恢復正常，相關經歷引發外界熱議。

什麼是外語綜合症？ 麻醉後突然改說另一種語言？

據外媒《ODDITY CENTRAL》報導，史蒂芬居住於鹽湖城一帶，首次出現異狀是在19歲時，當年因足球受傷接受膝蓋手術。手術結束後，他在恢復室醒來，卻被護理人員不斷要求「改說英語」，因為他口中說出的內容，全是流利的西班牙語。

史蒂芬事後回憶，當下他並未察覺自己語言出現異常，直到看到醫護人員困惑的反應，才意識到情況不對。這次狀態約20分鐘後自行消失，語言能力也隨之恢復。

只會基礎西班牙語 卻能「母語級」流利對話？

史蒂芬指出，他高中時曾修過西班牙語課程，但程度僅限於簡單問候與基本數字，並不具備日常對話能力。雖然成年後曾赴智利進行為期2年的傳教活動，語言能力有所提升，但他強調，麻醉後的語言表現，與平時學習後使用西班牙語的感覺完全不同。

「那不是刻意翻譯或思考，而是像反射動作一樣自然說出口，」史蒂芬形容，當下幾乎無需思考，就能流暢回應問題。

十多年反覆發生 每次手術都會「語言變身」

這樣的狀況並非單一事件。史蒂芬透露，過去十多年來，無論是運動傷害相關手術，或近期接受的鼻中膈成形術，只要經歷全身麻醉，甦醒後都會短暫進入「西班牙語模式」，時間長短不一，最終皆會自行恢復。

經醫師評估後，確認其狀況符合極為罕見的「外語綜合症（Foreign Language Syndrome）」特徵。

醫師怎麼看？ 大腦潛意識語言被「喚醒」

醫學專家指出，外語綜合症屬於神經系統相關疾病，可能由腦部受損、心理壓力或麻醉影響引發，導致患者暫時無法使用母語，轉而啟動第2語言，甚至出現外國口音。

史蒂芬也推測，童年時期居住環境中有不少拉丁裔鄰居，可能讓大腦在潛意識中儲存了大量語言資訊，在特定狀態下被意外觸發。

術前先提醒醫師：我醒來可能會說西班牙語

目前，史蒂芬已逐漸適應這項特殊狀況。為避免醫療人員誤判，他現在每次進行手術前，都會主動向醫師與護理師說明：「我麻醉醒來時，可能會暫時只會說西班牙語。」

