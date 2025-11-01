一醒來就滑手機？醫揭大腦「4大傷害」：難怪愈來愈累 還害你整天心情差

清晨的第一縷陽光透過窗簾縫隙灑進房間，本該是身體自然甦醒、精神煥發的美好時刻。然而現代人卻習慣在睜開眼的瞬間，伸手摸向床頭的手機，讓刺眼的藍光和海量資訊瞬間衝擊還未完全清醒的大腦。許多人認為這只是個無傷大雅的小習慣，但你知道嗎？研究顯示，睡醒立即使用手機正在悄悄摧毀我們的神經系統，引發現代人普遍的神經衰弱症狀！

1、大腦皮質過度刺激引發焦慮症

陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師指出，睡醒後的大腦就像剛從深度休眠中甦醒的電腦，需要時間緩慢開機啟動。此時突然接收手機的大量資訊，會讓前額葉皮質瞬間過載！神經科學研究發現，晨起立即使用手機的人，皮質醇（壓力荷爾蒙）分泌量比正常人高出23%，導致一整天都處於高度緊張狀態。許多人發現自己越來越容易焦慮、煩躁，甚至出現莫名的恐慌感，這正是大腦長期承受過度刺激的警訊！

廣告 廣告

2、多巴胺受體敏感性下降導致憂鬱

手機中的社群媒體、遊戲、新聞推送都經過精心設計，能夠快速刺激多巴胺分泌，產生短暫的愉悅感。然而晨起立即接受這種強烈刺激，會讓多巴胺受體變得越來越不敏感！研究顯示，有晨起滑手機習慣的人，出現憂鬱症狀的機率比一般人高出41%。當大腦習慣了手機帶來的強烈刺激後，日常生活中的小確幸就變得索然無味，工作缺乏動力，對人際關係也失去興趣。

3、注意力分散症候群影響認知功能

現代手機App的設計就是要抓住你的注意力不放！晨起使用手機會訓練大腦習慣「多工處理」和「快速切換」，但這種看似效率的行為，實際上正在破壞我們的專注能力。許多人發現自己越來越容易分心、健忘，工作效率低落，這正是注意力分散症候群的典型表現！

4、睡眠週期紊亂引發慢性疲勞

手機螢幕發出的藍光會抑制褪黑激素分泌，即使是晨起使用也會影響下一個睡眠週期！更嚴重的是，晨起立即接收大量資訊會讓大腦過度活躍，破壞自然的晝夜節律。睡眠醫學研究發現，有這種習慣的人，深度睡眠時間減少了30%，導致白天精神不濟、疲勞感持續。許多人明明睡了8小時卻還是覺得累，這就是睡眠品質下降的明確信號！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好控制在10分鐘內

·起床嘴巴又苦又臭？ 醫揪「5個潛藏原因」難聯想到：糖尿病入列