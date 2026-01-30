醒來見保險套嚇壞報警 男喊「有問過她」駁性侵 判決結果逆轉

（社會中心／綜合報導）台中一名男子阿凱（化名）因與女同事小婷（化名）入住汽車旅館後，被指控趁對方服用安眠藥、意識不清時發生性行為，遭檢方依《刑法》乘機性交罪起訴。案件曝光後引發議論，不過歷經一、二審審理，法院認為關鍵事證仍存多項疑點，最終判決阿凱無罪，全案定讞。

示意圖／擷取自免費圖庫Pixabay

根據判決內容，兩人原本是職場同事，私下互動密切。案發當天，兩人相約外出，隨後一同進入汽車旅館休息。小婷指控，自己長期有服用安眠藥的習慣，當晚也有服藥，之後便失去意識，直到隔天醒來才發現身體出現異狀。她回憶，當時房內一片凌亂，垃圾桶裡還發現用過的保險套，讓她瞬間心生不安，懷疑自己在毫無知覺的情況下遭性侵，隨即報警處理，案件因此曝光。

廣告 廣告

不過，阿凱的說法與她大不相同。他供稱，當晚雙方並非毫無互動，甚至在發生親密行為前，他曾詢問對方是否願意，對方也口頭回應「好」，他才配戴保險套進行。然而過程中，他察覺對方反應越來越少，「怎麼摸都沒反應」，才驚覺對方可能已睡著，當下立即停止行為，沒有繼續下去。

案件進入審理後，法官將焦點放在「對方當時是否已完全無意識」以及「被告是否能清楚辨識」這兩個關鍵問題上。合議庭指出，小婷在不同階段對於服藥時間、藥效發作速度、是否立即入睡等細節說法多次出現差異，相關醫療紀錄也無法證實她當晚確實服用安眠藥，或已達完全無法表達意願的程度。法院也提到，部分安眠藥可能引發半清醒、夢遊等狀態，從外表行為上，未必能明確判斷是否已失去意識，對於被告是否「明知」對方無法同意，仍存在合理懷疑。

此外，檢方提出的通訊紀錄顯示，案發後阿凱曾傳訊向小婷道歉。對此，法院認為，道歉可能出於多種原因，包括誤會、愧疚或關係糾葛，尚不足以單獨作為認定其趁機性交的關鍵證據。

綜合全案，法院認定檢方舉證未能排除合理懷疑，無法證明阿凱是在明知對方無意識狀態下實施性行為，因此判決無罪。台中高分院審理後，亦認同原審見解，駁回檢方上訴，案件正式定讞。

更多引新聞報導

混油賣很大！假橄欖油流竄17縣市 業者遭重罰400萬

Rosé為談戀愛「扮成阿嬤」！戴假髮躲狗仔 節目上罕見落淚

