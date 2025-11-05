醒吾女足隊 青少年盃奪冠

醒吾高中國中部女子足球隊勇奪二０二五全國青少年盃足球錦標賽冠軍，新北市府頒發二十萬元培訓金。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

二０二五全國青少年盃足球錦標賽日前在台中舉行，新北市醒吾高中國中部女子足球隊表現亮眼，奪下女子組冠軍。五日於市政會議上，由隊長張羽忻代表獻上冠軍獎盃，與市民共同分享這份喜悅，市府頒發二十萬元培訓金，以支持球隊持續精進。

市長侯友宜表示，醒吾高中是新北市足球運動發展的重要基地，更是全國女子足球推動的核心力量。醒吾女足成立已經卅七年，長年扎根基層、培育人才，歷屆國家隊選手多數出自醒吾，是培育女子足球頂尖人才的搖籃，為台灣女足注入源源不絕的新能量，對台灣女子足球發展貢獻卓著。

體育局指出，醒吾國中女足是名副其實的「冠軍製造機」！自一０五至一０九學年度、以及一一一與一一二學年度，連七度稱霸全國中等學校足球聯賽國女組冠軍，是台灣女足不可撼動的強權。

教練劉如芯透露，這次奪冠可說是「帶傷打怪、逆風翻盤」的熱血劇本。比賽期間多名球員身體不適，教練團臨時大改戰術、調整隊形，但球員展現驚人的意志力與凝聚力守住關鍵時刻，每一場都踢出超越自己的水準。她笑說，這座冠軍獎盃不只屬於球隊，也屬於一路在場邊吶喊加油、無條件支持的家長後援團，「是大家一起踢出來的勝利！」