醒吾打造寵物料理職人教室 寵物點心產品展與毛孩交流



記者 何明弘/新北報導

醒吾科技大學積極推廣寵物點心營養學與烘焙技術，昨（4）日首度結合寵物點心產品展與《毛小孩的寵物烘焙聖經》新書發表會。現場滿是「爸爸、媽媽們」餵食毛孩的歡笑聲。餐旅系主任許燕斌感性表示：「我們比照米其林級標準，用溫度烘焙每一份寵物點心，讓料理檯成為與毛孩交流的橋樑！」

賴韋志老師（左）與餐旅管理系主任許燕斌，一同推薦與林威宜、葉雅琦及蔡雨婷老師合著的新書《毛小孩的寵物烘焙聖經》。（圖/孫嬿喬攝）

此次發表會以餐旅系二年級「寵物點心」課程成果展為主軸，學生設計蛋糕與多款寵物周邊商品。現場更邀請業界專家林威宜、葉雅琦、蔡雨婷、賴韋志，以及來自日本沖繩的兩位專家前川 均與比嘉さやか分享專業心得，醒吾科大學生也帶著心愛毛孩一同參與，場面溫馨熱鬧。

許燕斌指出，毛孩如今已成家庭重要成員，許多飼主更偏好親手烘焙點心給寵物品嘗。看準毛孩經濟蓬勃，學系特別在大二上、下學期開設「寵物點心」與「寵物鮮食」兩門課程，成為校內最搶手的選修之一。他也透露，醒吾採開放式校園，希望未來吸引校外飼主共同體驗。

林威宜老師（前排左起）、比嘉さやか（沖繩專家）、前川 均（沖繩專家）、餐旅管理系主任許燕斌、葉雅琦、蔡雨婷及賴韋志老師，共同出席醒吾科大寵物點心產品暨新書發表會。(圖/孫嬿喬攝)

觀光休閒系碩士班一年級學生陳柔安與梁婉婷，因熱愛毛孩而選修課程。陳柔安從金融業退休、梁婉婷則是專職家管，兩人皆驚訝於寵物點心的講究程度，不只外型要吸睛，營養與健康更不能馬虎。她們在發表會展示以雞胸肉製成的手作蛋糕，看著柯基犬大口享用，直呼這份快樂無可取代。

餐旅系四技二年級學生許彥良也端出三道寵物創意料理。他說，因喜歡毛孩而選修這堂課，希望能親手做出安心又健康的點心。他坦言，市售寵物零食成分不夠透明，因此更願意自己動手。這門課不只實用好玩，也拉近了他與寵物之間的距離。

發表會主持人蔡雨婷老師表示，所有展出作品均由學生親手完成，從寵物點心到拉花寵物飲品，都是課程強調的技能展現。賴韋志老師也推薦新書，強調照顧毛孩要從每一天的細節開始，《毛小孩的寵物烘焙聖經》不只是食譜，更是一份給毛孩的深情，陪伴飼主以溫柔與智慧，守護毛寶貝的甜蜜時光。

