醒吾科大新校長劉晉立上任！推「AI×產學×跨域」 打造畢業即就業

醒吾科大2日舉行校長陳寶億（左）與新任校長劉晉立（右）交接典禮。（醒吾科大提供）

深耕林口逾一甲子的醒吾科技大學2日完成校務重要交接，新任校長劉晉立正式接棒，提出以「AI×產學×跨域」為核心的辦學藍圖，回應少子化與產業快速變革挑戰，並宣示要讓學生「畢業即就業、上工即上手」，為技職教育注入新動能。

醒吾科大2日上午在行政大樓舉行校長交接典禮，由董事長黃麗芳監交，第10任校長陳寶億正式卸任，第11任校長劉晉立上任。典禮現場董事、校內主管及各界教育與藝文人士齊聚，見證校務傳承的重要時刻。

黃麗芳致詞時肯定陳寶億任內，在高教競爭與少子化壓力下，仍穩健推動校務、守住教學品質，為學校轉型奠定基礎。她指出，AI正快速重塑全球產業結構，董事會將全力支持學校深化產學合作，讓AI不只是技術名詞，而是真正走進課程、走進產業，培養學生面對未來的專業與創新能力。

陳寶億回顧自己服務醒吾30多年的歷程，坦言少子化是私校面臨的嚴峻考驗，但他相信學校已站在轉型的關鍵點，並期許劉晉立能帶領醒吾重現「醒吾商專」時期的榮景。

新任校長劉晉立則以「我是老師」作為治校定錨，強調教學是本職、行政是服務。他指出，技職教育不能只停留在「學一技」，而要培養學生持續學習與創新的能力。未來將以AI驅動課程與教法更新，結合服務產業專業與時尚美學，並深化產學鏈結，從實作、證照到專題全面對接企業標準。

劉晉立也表示，醒吾將以「不在辦一所大的學校，而在辦一所好的學校」為核心精神，推動跨院系共課、業師共授與就業追蹤機制，同時結合ESG與USR深耕林口社區，讓學生在實作中養成品格與社會責任，朝「百年醒吾」目標穩健前行。

