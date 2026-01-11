醒吾表藝系畢業公演 港生日生展長才

醒吾科技大學表演藝術系將於1月16日到18日，在新北市板橋藝文中心演出第六屆畢業製作《直到那天》，演出者除了台灣學生，還有來自日本、香港和馬來西亞等地的學子。導演簡嘉彥表示，搭配學生所長，他們讓很會跳現代舞的日本同學擔任舞者，港生則將在演出中融入粵語，讓表演時能更加自在。

醒吾科大表藝系指出，《直到那天》訴說的是人們生命中的遺憾，將目光放在生命之後的逝者，在生命結束後他們最放不下的事情是什麼？期盼觀眾透過這齣作品，對於自己生命裡執著的事物，能把握每個機會不留遺憾。

帶領這群學生進行畢業公演，簡嘉彥說，感觸最多的是他們驚人的成長，從去年暑假開始，先為了畢展連續3週的密集訓練，開學後更是每天排練演出、練舞、練唱，還有幕後行政的工作打磨，都讓這群孩子更明白自己該做什麼，整個過程雖很痛苦，但就像電影「食神」裡的少林廚藝學院一樣，「只要有心，人人都可以成神」，他們的成長令人欣慰。