醒吾餐旅產成果甜出新高度 校友許仁杰「愛心造型麵包」傳遞親人情感



記者 何明弘/新北報導

在愛情與麵包的難題上，這次我選擇了麵包，因為麵包也可以融合愛情與親情。

從醒吾科技大學餐旅管理系教室起步，到成為國內多位大咖明星指定的私廚主廚，校友許仁杰以紮實技藝與對烘焙的熱愛，走出屬於自己的專業舞台。他專程回母校，參與餐旅系與嘉禾牌共同舉辦的產學合作成果展，親手端出創作作品，象徵產學合作與人才培育的最佳成果回流。

醒吾科大餐旅系攜手嘉禾牌舉辦產學合作成果展，師生、校友與業界代表齊聚一堂，現場陳列上百件由學生與校友共同創作的創意麵包與甜點作品，展現醒吾餐旅長期深耕產學合作、培育專業人才的教學成果。（圖/張秀馡攝）

醒吾科大餐旅管理系長期與嘉禾牌麵粉攜手推動產學合作，日前於觀餐大樓二樓舉辦成果展，現場展出上百件創意麵包、甜點與主題烘焙作品。從造型麵包、馬卡龍、蛋糕到情境式整體陳列，作品風格多元、技法成熟，讓人一踏進展場便被香氣與視覺美感包圍。

成果展中最受矚目的作品之一，正是許仁杰親手製作的「玫瑰蔓越莓」愛心造型麵包。粉紅色澤溫潤討喜，外型以愛心線條層層堆疊，巧妙融合節慶與情感意象，在眾多作品中格外吸睛，也成為師生與來賓爭相拍照的焦點。

醒吾科大餐旅系與嘉禾牌麵粉產學合作成果展中，校友、明星私廚主廚許仁杰（左）手持親自創作的「玫瑰蔓越莓」愛心造型麵包，與代表嘉禾牌麵粉出席的好朋友食品行政主廚張祥斌一同亮相，展現醒吾餐旅與嘉禾牌12年產學合作的深厚成果。（圖/胡瑋庭攝）

許仁杰分享創作理念時表示，12月是屬於「愛人月」，希望藉由愛心造型，傳遞對重要之人的情感，不論是媽媽、伴侶或心中珍惜的人，都能透過一顆麵包感受到溫度。這款麵包以玫瑰花研磨成粉作為基底，外層沾裹草莓巧克力並灑上草莓碎，內餡包入蔓越莓乾，酸甜平衡、層次分明。

口感上，「玫瑰蔓越莓」屬於軟歐包型態，組織柔軟綿密，入口輕盈不膩，兼顧視覺、香氣與味覺表現。許仁杰指出，這樣的造型與口感設計，特別適合作為節慶贈禮或情感表達商品，讓烘焙作品不只是食物，更是一種傳心意的媒介。

代表嘉禾牌麵粉出席成果展的「好朋友食品公司」行政主廚張祥斌，也高度肯定許仁杰的創作巧思，並讚許醒吾餐旅系學生在成果展中的整體表現。他表示，現場展出的上百件麵包與甜點作品，無論造型完整度、口感設計或商品化潛力，都已達到可上市販售的專業水準。

除了校友許仁杰的作品外，學生創作同樣令人驚艷。展場中可見結合節慶文化的招財造型麵包、以卡通與童趣為主題的馬卡龍、色彩層次分明的主題蛋糕，以及融入品牌概念與包裝思維的整體展示，充分展現學生在課程實作、競賽訓練與創意發想上的累積成果。

醒吾科大餐旅系主任許燕斌表示，醒吾科大與嘉禾牌的產學合作已邁入第12年，企業不僅提供獎學金與原料支援，更透過專業技術指導與經驗傳承，協助學生強化實務能力。近年學生積極參與國內外專業競賽，屢創佳績，正是產學合作落實學用合一的最佳證明。

許燕斌強調，這次舉辦的產學合作成果展，正是校友回饋與產學傳承的最佳示範，未來將持續深化與嘉禾牌的合作關係，結合競賽導向教學、實務展演與產業接軌，培養兼具技術實力、創意思維與市場敏感度的餐旅專業人才，為台灣餐飲產業持續注入新能量。

