醒吾高中女足隊拿下全國青少年盃冠軍 新北市府頒20萬培訓金

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

日前落幕的2025全國青少年盃足球錦標賽，新北市醒吾高中國中部女子足球隊表現亮眼，奪下女子組冠軍。今(5)日新北市市政會議上由隊長張羽忻代表獻上冠軍獎盃，市府頒發20萬元培訓金，支持球隊持續精進。新北市市長侯友宜表示，醒吾高中是新北市足球運動發展的重要基地，更是全國女子足球推動的核心力量。醒吾女足長年扎根基層、培育人才，歷屆國家隊選手多數出自醒吾，是培育女子足球頂尖人才的搖籃，為台灣女足注入源源不絕的新能量，對女子足球發展貢獻卓著。

新北市體育局指出，醒吾國中女足是名副其實的「冠軍製造機」，105至109學年度、以及111與112學年度，連7度稱霸全國中等學校足球聯賽國女組冠軍，是國內女足不可撼動的強權。今年再度封后，展現深厚底蘊與驚人默契，延續女足王朝氣勢。

醒吾高中女足隊教練劉如芯分享，今年奪冠可說是「帶傷打怪、逆風翻盤」的熱血劇本。比賽期間多名球員身體不適，教練團臨時大改戰術、調整隊形，但球員展現驚人的意志力與凝聚力守住關鍵時刻，每一場都踢出超越自己的水準。她笑說，這座冠軍獎盃不只屬於球隊，也屬於一路在場邊吶喊加油、無條件支持的家長後援團，「是大家一起踢出來的勝利！」

醒吾高中女足隊隊長張羽忻表示，首次參加青少年盃，球隊在比賽中逐步適應場地與氣候，面對風格強硬的對手，透過一次次討論與策略調整，尋找突破口。決賽對上五權中學時，全隊嚴守防線，並在延長賽靠著精準傳導，完成關鍵一擊，以1比0驚險奪冠。笑說：「這次真的踢到最後一刻都不能鬆懈，深深體會什麼叫團結就是力量！」

體育局表示，今年青少年盃醒吾女足一路展現強勢氣勢，自分組賽起即以大比分連勝取得小組第一，四強賽更未讓對手拿下分數，在冠軍戰中選手充分發揮個人技術與團隊默契，以1比0擊敗對手登頂封后。期盼球隊持續精進，未來在國內外賽事中再創佳績，為新北與台灣爭取更多榮耀。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

