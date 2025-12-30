「醜八怪」成絕響！曹西平歌手出身 曾主持《來電50》

已故的資深藝人曹西平，過去是歌手出身。（圖／翻攝自曹西平臉書）





已故的資深藝人曹西平，過去是歌手出身，當年以一首〈野性的青春〉暴紅，帥氣外型、濃眉大眼，加上又會唱跳，擄獲不少粉絲的心。後來他踏足主持界，與包偉銘攜手主持《來電50》，又因嗆辣性格罵人「醜八怪」，再次圈粉無數，甚至有粉絲甘願被罵，但如今經典台詞「醜八怪」成為絕響。

已故藝人曹西平〈野性的青春〉（2017.05）：「因為我的青春在飛揚，青春青春，它層層層層染紅你臉龐，青春青春，它輕輕輕輕敲開你心窗。」

在舞台上動感的又唱又跳，讓觀眾們陷入回憶殺。2017年，當時58歲的曹西平重返舞台，穿上紅色皮衣，綁上紅色頭帶，帶來自己的經典曲目〈野性的青春〉，火熱演出將氣氛炒到最高點。

已故藝人曹西平〈九月星空〉：「九月的星空，期待你的溫柔，九月的星空，裝滿我的熱情。」

23歲出道，濃眉大眼，頂著一張帥臉又會唱歌，擄獲不少粉絲的心，曾被譽為是台灣西城秀樹。已故藝人曹西平〈誰知道愛情〉：「寶貝青春的時光不再，我該如何向你來說個明白。」

後來更跨足主持界，與包偉銘一起主持第一代的《來電50》。已故藝人曹西平：「歡迎大家收看《來電50》，我是曹西平。」

過去曾一起主持過的何篤霖，直播時看到曹西平離世消息，忍不住泛淚。主持人何篤霖：「生命是公平的，每個人都會經歷，就像一班列車，有人先下車了，先下車我們就掰掰。」

曹西平因嗆辣性格，在主持界闖出一片天，因為罵人「醜八怪」圈粉無數，還有人甘願被罵。已故藝人曹西平vs.民眾：「你來找我幹嘛，（因為我想被你罵醜八怪），他說想被我罵醜八怪，那我就罵他，醜八怪醜死了，（謝謝）。」

除了「醜八怪」台詞，曹西平手持哨子也是經典，更被受邀客串出演八點檔，笑料十足。已故藝人曹西平：「感謝感謝，各位貴賓，各位醜八怪，大家好。」

曹西平帶給大家的青春回憶難以忘懷，離世消息令人不捨，而他永遠是大家心中的四哥。



