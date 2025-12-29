「醜八怪」成絕響！曹西平陳屍住家 昔被譽為台灣西城秀樹

以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。前天他才發文談到地震，感慨寫下「一切交給老天爺的安排」，不料成為最後發文。

資深藝人曹西平陳屍三重住處。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

曹西平出生於醫生世家，在眷村環境下成長，家中有3個哥哥、1個弟弟，他在家中排行老四，因此常自稱為「四哥」。當兵時因進入藝工隊接觸表演工作，退伍後踏進演藝圈，與歌手包偉銘、陽帆同期出道。

曹西平於1982年發行《野性的青春》迅速走紅歌壇，曾被譽為「台灣西城秀樹」，後來在華視《龍虎綜藝王》擔任固定班底，也曾主持凱亞綜合台深夜節目《辣妹總動員》，節目上敢言、嗆辣，將「醜八怪」作為口頭禪，令觀眾印象深刻，也成為個人特色。

曹西平近年淡出演藝圈。（圖／翻攝 曹西平直播同樂會 臉書）

然而，曹西平母親過世後，2002年曹家兄弟鬩牆爆發財產紛爭，曹西平指控兄弟棄養父親，讓照顧老父的重擔都落在他身上，二哥則召開記者會反駁，雙方撕破臉各執一詞。2005年其父親過世，曹西平轉而去泰國散散心，就此未曾出現在螢幕前，直到2010年才重返演藝圈。

曹西平曾表示，2025年仍有許多節目邀約找上門，但他認為圈內「假人比較多」，而且時常以私訊方式溝通，不是很正式，所以他幾乎都婉拒，逐漸將重心轉至自己在台中經營的飾品店。至於確切死因，仍待後續釐清。

