「醜八怪」成經典 資深藝人曹西平驚傳辭世

資深藝人曹西平（取自曹西平臉書粉專）

資深藝人曹西平昨（29）日晚間驚傳辭世，享壽66歲，新北市消防局三重分隊於晚間10時許獲報前往其住處，發現曹西平已明顯死亡，且遺體出現屍僵與屍斑，推測已死亡多時，經紀人目前暫無回應。

曹西平生前以直率敢言、口頭禪「醜八怪」深植人心，離世消息震驚演藝圈，他平常喜歡分享自己的食物照，數日前仍在社群平台分享料理日常，並感嘆「天災人禍誰又可以躲得過呢？」現在卻成了他的最後一篇貼文。曹西平未婚無子，生前已立遺囑，將財產留給長年照顧他的乾兒子，消息一出後，許多粉絲及演藝圈後輩湧入粉絲團留言追憶，感念曹西平一路陪伴。