醜小鴨秒變天鵝！髒亂浪貓被「好心人」領養逆轉貓生
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導
國外近日傳出一起暖心的貓咪救援故事，一名女子在駕車途中發現路邊蜷縮著一隻瑟瑟發抖的小貓，險象環生之際，她不僅選擇停車伸出援手，還在陌生路人的協助下成功拯救貓咪，最終讓原本奄奄一息的小生命迎來新生，感動無數網友。
該名女子表示，事發當天自己正行駛在高速公路上，視線中卻突然出現一團微弱晃動的身影，她仔細一看，才發現是一隻體型極小、明顯虛弱的小貓停留在路肩附近，由於高速路段車流量大、車速又快，女子擔心小貓隨時可能遭遇危險，便立即將車靠邊停下，打算嘗試將牠帶離危險區域。
然而小貓受到驚嚇後本能逃竄，竟直接鑽進女子的車底，不論怎麼輕聲呼喚都不肯出來，正當她不知所措、又擔心後方來車時，一輛路過的汽車注意到了異狀，駕駛主動停在一旁替她擋住車流，甚至還下車協助查看情況，最終在兩人合力之下，成功地將小貓從車底救出。
小貓的狀態明顯不好，身體虛弱又精神不振，女子隨即將牠安置上車，並連繫丈夫請他準備救援所需用品，返家後馬不停蹄展開照護，所幸小貓的求生意志強烈，加上救援與治療來得相當及時，牠的身體狀況逐漸穩定，幸運地活了下來。
如今小貓已經在新家中健康快樂地生活，家中還有四個哥哥與姐姐，年齡從7歲到16歲不等，牠是家中最小的成員，也成為了備受寵愛的存在，夫妻倆則為牠取名為「 Liah 」，寓意「Life Is A Highway」，紀念這段在公路上展開的生命轉折。
其他人也在看
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 342則留言
警也心疼！被房東趕出門 夫妻帶1歲嬰公園搭帳過3天｜#鏡新聞
最近冷氣團接力報到，員警23日接獲報案台中大安區的一處公園，有民眾搭帳棚在公園內過夜，原來因為一家三口被房東趕出來房屋，只好在公園內居住，待了3天時間。後續在警方協助下，台中社會局已經派人介入協助安置。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 57則留言
屏東知名火雞肉飯徵人"沒勞健保"? 業者:5人以上才需要辦
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導屏東市民族路上一間知名的火雞肉飯，在網路上貼出徵人啟示，卻被網友爆料，沒有勞健保，而且才月休四天，疑似違反勞基法規定。業者表示，勞基法規定僱用五人以上才需要替勞工辦勞健保，而且鄉下人有些有農保，不想再保勞保，所以都是用補貼的方式來處理，至於月休四日這部份，縣府勞青處表示，會進行了解。屏東民族路上這間火雞肉飯，因火雞肉鮮嫩多汁，淋上特製雞油和醬汁，深受顧客喜愛。（圖／民視新聞）鮮嫩多汁的火雞肉飯，舖在白飯上，再淋上特製的雞油和醬汁，屏東民族路上這間火雞肉飯，靠著這一味，擄獲大批民眾的味蕾，每到用餐時刻，總是大排長龍。民眾：「點雞肉飯比較多，招牌就是雞肉，不是普通的雞肉喔。」民眾：「我住比較遠，三不五時會來買，不油又很香。」小小的餐檯裏，就有四名員工，有人負責夾菜，有人負責放上雞肉絲，各司其職，人手仍然不足，店家於是在網路上貼出徵人啟示，月薪43000，月休四天，卻遭網友爆料，沒有勞健保，開的是奴隸薪水。應徵者聽到沒有勞健保：「沒有勞健保喔，不會想吧。」民眾也是同樣看法，「不會想做吧，因為沒有勞健保，薪水四萬多塊以南部來說還可以，但沒勞健保不行。」業者解釋：「我們就補貼他們，因為他們有的就是，依附在農保或什麼之類的，他們可能也需要補助，所以他們沒有辦法轉移，所以我們也就想說我們就是，簽那個補助同意書啦。」員工：「合乎自己的需求做得開心就好了，為什麼你要這樣子po網造成社會輿論。」每到用餐時刻，總是大排長龍。（圖／民視新聞）業者說，店內工作人員大部份都是家族自己人，只有少部份是員工，依據勞工保險條例，僱用勞工5人以上才需要替員工辦理勞保，業者並無違規。但月休只有四天這部份，雖然服務業可採變型工時，但沒休的假就得給加班費，「我們員工現在基本上有4萬到6萬，我們就是基本上就是會排休，我們輪流會排休，就4到5天。」屏東縣勞青處副處長蘇淑貞：「本處將派員前往查核，僱主是否依實際的例假給予員工休假，另外針對員工加班情形亦一併釐清，若有違反將依勞基法依法裁處。」在屏東市迄立35年的名店，意外因為徵人啟示引發網路熱議，也引來縣府勞青處調查，釐清是否有違法部份。原文出處：知名火雞肉飯徵人「沒勞健保」？ 業者回應了「無違規」 更多民視新聞報導任中華奧會團結基金計畫大使勉勵小選手！「男神」楊勇緯備戰巴黎大滿貫賽怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象慘況曝光！毒駕闖紅燈撞死老婦 男擁槍肇逃火速被逮了民視影音 ・ 21 小時前 ・ 8則留言
台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？
一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛
新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5則留言
徐春鶯延押禁見2個月！她指這群人異常安靜
[NOWnews今日新聞]曾被民眾黨前主席柯文哲相中、擬列入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前一度引爆政壇爭議，她疑收受對岸資金，介入總統及縣市長選舉，涉嫌觸犯《反滲透法》及商業詐...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 61則留言
後備軍人視同「現役軍人」他教召飆罵士官長：X你娘！觸1重罪遭法辦
台東蕭姓後備軍人去年接受教育召集期間，對同連副排長林姓士官長不滿，竟當眾出言以「幹X娘」等語辱罵長官，此舉觸犯陸海空軍刑法，被依法送辦。此案，檢方認為，蕭男雖為後備軍人，但依法即視同現役軍人，考量，他認罪、年紀尚輕，無相關前科，予以1年緩起訴處分，須繳納2萬元處分金。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐
淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
鄰居稱有男子宰殺幼犬 警到場他自曝是「果子狸」
新北市 / 綜合報導 新北市新店區，民眾報警說，有一名男子在屠殺小狗。透過監視器畫面看到，光天化日之下，男子就在民宅前，拿著利器處理動物，後來警方到場，發現男子沒有屠宰行為，他從冰箱拿出一包肉品，說那是「果子狸」， 警方 通報新北市動保處，目前仍在偵查，不過，獵捕野生動物已經違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬罰金！！ 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
信義草坪頭櫻花季登場 4000棵迎賓 許淑華邀您春節來南投賞花、泡湯、看燈會
春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」廿八日正式揭開序幕！縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許縣長邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。「信義鄉草坪頭櫻花季」啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
男扮警闖銀樓 持「橡膠榔頭」痛毆老闆娘...未搶劫逃逸
桃園市 / 綜合報導 桃園區中正路上一間在地超過40年的銀樓，今(29)日中午突遭一名假警察闖入，他先是假意與老闆娘寒暄，緊接著就拿出預藏的橡膠榔頭，對老闆娘痛毆後倉皇逃離，再變裝騎機車逃逸，警方目前已經掌握相關嫌疑人積極查緝中，不過弔詭的是，男子並沒有趁亂搜刮店內財物，動機究竟為何，警方持續釐清。黃澄澄的金飾，擺滿玻璃櫥櫃，這時一名警察走進銀樓。陌生男子VS.銀樓老闆娘說：「有什麼案子嗎，(什麼，沒有)，最近有沒有什麼可疑的人。」最近有沒有什麼可疑的人，與老闆娘寒暄，關心附近治安，一切看似很正常，但下一秒畫風突變。銀樓老闆娘說：「欸欸，欸。」男子突然掏出預藏的榔頭，就是一頓胡亂猛揮，10秒內痛毆11下，老闆娘即使雙手抱頭，痛到蹲在地上，他仍不罷休。銀樓老闆娘說：「救命啊，救命啊，救命啊。」遭到陌生人攻擊，老闆娘直喊救命，男子見狀趕緊丟下凶器，落荒而逃，誇張場面就發生在，桃園區中正路上。29日中午12點多，老闆娘頭部流血手指骨折，警方獲報展開調查，不過這衣服，怎麼跟闖店的男子不一樣，原來這名男子是假警察，更被目擊案發前，就在銀樓附近閒晃。記者VS.當事銀樓老闆說：「他站在外面那邊，站好幾個小時。」警方透過監視器循線追人，發現男子後續變裝騎機車逃逸，而實際檢視他的假警察穿著，頭戴安全帽面戴口罩，疑似想躲避監視器，甚至還戴上手套，避免留下指紋，這件象徵警察身分的雨衣，則是網購而來，預藏凶器還提前勘查現場，疑似早有預謀。記者VS.當事銀樓老闆說：「我們做生意，沒有跟別人結怨，(都是和和氣氣)，對啦，會買就賣，，不買就不賣。」講沒跟人家結仇沒有糾紛。桃園分局副分局長王智瑋說：「該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕。」該店內亦無財物受損，本分局已成立專案小組，目前已鎖定對象，通報各單位啟動線上攔截圍捕，而這間銀樓其實就在，金飾珠寶一條街，前兩天才在執行防搶演練，疑似才讓嫌犯假扮警察趁虛而入，警方已經透過監視器，掌握車輛及相關嫌疑人，持續追緝釐清案情。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 1則留言
最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫
即時中心／劉朝陽報導台中市大雅區龍善二街今（29）日上午8時許發生持刀傷人事件，一名67歲女子不明原因遭人持利器攻擊，頸部留下約10公分刀傷。消防隊接獲報案後迅速趕到現場，為傷者包紮並送醫治療。警方正調閱附近監視器畫面，釐清嫌犯是否隨機攻擊或認識被害人，全力追緝凶嫌。警方指出，台中市大雅區龍善二街今日上午8時07分發生攻擊事件，年約60多歲女子遭人持刀攻擊，頸部受有10公分刀傷，所幸人意識清楚；醫師指出，頸部的傷口很深，另左臂、背部、額頭也有刀傷，總共八個刀傷。案發當下附近民眾表示，受傷婦人要前往籃球場跳廣場舞，而附近有年輕人時常會來將音樂切掉，雙方可能因此發生爭執釀禍。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫 更多民視新聞報導起飛12分鐘即失聯 哥倫比亞國營航空客機墜毀釀15死LIVE／國造潛艦關鍵一步！海鯤號首度潛航測試「下潛50公尺」 高雄港現場直擊從豬瘟到禽流感再失守？王浩宇重批盧秀燕「台中到底搞什麼鬼」民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
大聲公男亂喊「醫護害死弟弟」判罰12萬！疾管署、北榮都曾受害
「新光醫院院長侯勝茂出來，你害死我的弟弟！」一名洗腎男子去年持大聲公在新光醫院外不斷廣播，近期遭法院判處拘役4個月，易科罰金12萬元，該病患多次希望私下和解，但院方基於醫療暴力零容忍原則，堅持不和解，未來只要對醫護工作環境造成威脅，絕對不會寬貸。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
橄欖油爆「混充低價油」！北市重罰400萬
[NOWnews今日新聞]北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲「融琦國際有限公司」販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事。衛生局說明，依照食安法裁處融琦公司...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 9則留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
追學霸之死！律師揭司機恐涉「間接故意殺人罪」 曝1心態開轟了
原本將有大好人生的25歲雙學位資優生溫男，25日疑因與司機發生口角慘遭丟包，後被4車輾斃魂斷台64線。曾經教過溫男的師長及共事過的人，都對他有高度評價。案件曝光後，諸多疑點待釐清，引發社會高度關注。對此，律師鄧湘全認為，司機可能構成「間接故意殺人罪」，並痛批丟包行徑「難道沒有會被其他車輛撞死也無所謂的心態嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 1則留言
偷高爾夫球桿吃飽忘了帶走! 竊賊回餐廳拿被逮
南部中心／莊順發、呂彥頡 高雄報導高雄市一名男子騎UBIKE到捷運站，卻將高爾夫球桿忘在車籃中忘記拿，結果遭人拿走企圖變賣，沒想到嫌犯拿著球桿去吃飯後也忘了拿走，直到到餐取回，而警方是調閱沿路監視器後，將竊嫌逮捕同時找回球桿，被害人大讚員警鍥而不捨，讓他的球桿失而復得。竊賊偷走球桿去吃飯忘記帶走，隔天返回取遭警掌握逮捕。（圖／民視新聞）男子騎著UBIKE抵達捷運站前，慢慢將車牽到租借機台停放之後，拿著背包就離開，但他卻忘了自己的桿爾夫球推桿，還放在前方置物籃內，過沒多久，一名男子經過看到球桿，不話不說就直接拿走，儘管男子很快返回尋找，但球桿已經不見蹤影。球桿遺失者郭先生：「我以為是有可能掉在馬路上，我還在這邊繞兩三圈在找。」嫌犯拿著球桿打算當作廢鐵變賣，但正值中午用餐時刻，於是他先走到附近一家餐廳用餐，只是萬萬沒想到，酒足飯飽後，他忘了有球桿這回事，直到隔天想起才回到餐廳取回，而這也成為逮人的最佳證據。高市警前金分駐所長尤明賜：「嫌疑人莊男取走（球桿）全案將依，侵占遺失物罪嫌函送地檢署偵辦，並依規定發還遺失物給郭民。」郭姓男子說，當時他就是這樣把推桿放著就離開，非常感謝警方的協助，讓球桿可以失而復得。球桿遺失者郭先生：「找這麼多的監視器而且要很用心，又契而不捨很感動從來沒有這種感覺。」韓國女子遊高雄旗津，先丟手機後護照也不見，員警細心一一尋回。（圖／翻攝照片）另外，有韓國籍女子到旗津遊玩丟了手機，緊急跑到派出所求救，員警利用GPS定位帶著她四處尋找，最終在一處草叢內發現，讓她破涕為笑，不過就在將她帶回派出所準備要登記身分時，她又找不到自己的護照，所幸在警車上發現她遺留的護照，員警也開玩笑的說連續兩次囉，下次要多注意一點。不論是契而不捨的調閱監視器找回球桿，還是細心陪伴的尋回手機以及護照，只能說我們的波麗士大人，真的是又專業、又暖心。原文出處：你累了嗎？球桿忘在置物籃遭竊 小偷吃飽也忘了拿 更多民視新聞報導豐原蛋雞場爆發禽流感 中市府：完成消毒並依法撲殺差10秒衝出車流！國三生「肉身擋」護送阿北過馬路成大女博士欠稅2000萬！稱帳戶被盜「借住廟宇」 國稅局不採信民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
25歲學霸台64遭輾斃 「關鍵音檔」證明運將曾下車
溫姓替代役男25日凌晨在台64線遭4車輾過慘死，警方已列為重大刑案偵辦，運將林男的行車紀錄器錄下開關門聲音，疑為死者下車後林男曾開門下車查看，成為警方偵辦重點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
報應來了！砍台中土風舞老師8刀 凶嫌國道車禍「雙腿斷」
即時中心／劉朝陽、魏熙芸報導台中市大雅區今（29）日上午驚傳持刀攻擊案，一名李姓土風舞女老師在三和公園跳舞時，疑因音樂聲響引發爭執，遭一名男子持刀猛砍8刀，留下長達10公分的傷痕，倒地痛苦不已，隨即被送醫急救。台中一名土風舞女老師在公園跳舞時，疑似因為音樂聲響問題，遭凶嫌持刀猛砍8刀。（圖／警方提供）事件地點位於大雅區龍善二街193巷，據了解，李老師過去也曾遭人攻擊，原因同樣是有人認為她運動聲音過大，當時曾有人徒手勒脖子，但事後對方道歉，李老師選擇不追究。至於今日砍人男子是否與過去同一人，警方仍待進一步釐清。砍人嫌犯倒臥國道 雙腿骨折送醫治療令人關注的是，稍早警方接獲通報，國道一號大雅路段發生男子倒臥車禍意外，疑似撞斷雙腿且意識模糊。警方經查發現，該男子正是涉嫌砍人的凶嫌，已緊急送往中港澄清醫院治療，後續將持續釐清案發經過。國道公路警察局第三公路警察大隊指出，今（29）日上午9時14分，國道1號北向174.9公里，台中市西屯路段發生事故，一名男子不明原因行走至路肩輔助車道時，遭後方一名38歲陳男駕駛之自小客車撞擊，現場於9時54分排除，恢復全線通車。本件事故造成該名行人腳部骨折送醫救治，而駕駛人酒測值為0。有關肇事經過及肇因研判，正在調查釐清中。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／報應來了！砍台中土風舞老師8刀 凶嫌國道車禍「雙腿斷」 更多民視新聞報導賴清德大讚卓揆政績想推選台北市長？民進黨團回應了鋒面週六報到！北台灣先轉雨 中部、花東晚間加入降雨行列國民黨喊新監察院長要超越黨派 綠委開嗆：李鴻鈞不是你們的人？民視影音 ・ 23 小時前 ・ 2則留言
台南命案！不滿鄰「盥洗聲」？ 廚師持利器刺殺自首
台南市 / 綜合報導 台南新市區永福街驚傳凶殺命案！一名王姓廚師與隔壁蘇姓鄰居，長期因生活習慣不睦，早有嫌隙，今(29)日凌晨，又爆發爭執，一氣之下，廚師返回住處，持利器將對方殺害，第一時間他呆坐走廊，直到一小時後才報案自首，說自己殺人了，事後嫌犯供稱，是對方在深夜盥洗，聲音影響到睡眠才犯案，目前全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。頭低到不能再低，被警方上銬逮捕，因為他涉嫌殺害鄰居。現場拉起封鎖線，鑑識小組來回蒐證，檢警更在屋內尋獲的空酒瓶。記者VS.鑑識小組說：「他喝這瓶嗎，對，是喝一整瓶嗎，我不知道喝多少。」寧靜的社區湧入大批檢警，驚動不少住戶。房東說：「他在裡面洗澡，洗完出來外面打架。」其他租客說：「都是血都在那個浴廁外面，就是有乒乒乓乓，就是罵三字經。」55歲的王姓男子和42歲的蘇姓鄰居，長期因為生活習慣不同，爭吵多次，早有嫌隙，這回凌晨，被害人洗澡聲響引發對方不滿，兩人在走廊爭吵，接著王姓男子一氣之下，返回屋內持利器出來，將他殺害。其他租客說：「他有打電話自首，就是說他殺人。」在小吃店擔任廚工的凶嫌，宣稱半年多來，不滿睡眠遭影響，29日深夜飲酒後才會情緒失控，自知闖禍了，他呆坐現場，約1小時後自行報案自首坦承殺人。被害人在南科打零工，獨自租屋在外，少與親戚聯繫，這回傳出噩耗，親友接到消息趕赴殯儀館早已哭紅雙眼。台南善化分局副分局長廖信智說：「本分局依殺人罪嫌報請台南地檢署偵辦。」凶嫌殘忍殺害鄰居，現在被警方依現行犯逮捕，後續也要進一步釐清背後真正動機。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言