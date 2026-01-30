醜小鴨秒變天鵝！髒亂浪貓被「好心人」領養逆轉貓生

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外近日傳出一起暖心的貓咪救援故事，一名女子在駕車途中發現路邊蜷縮著一隻瑟瑟發抖的小貓，險象環生之際，她不僅選擇停車伸出援手，還在陌生路人的協助下成功拯救貓咪，最終讓原本奄奄一息的小生命迎來新生，感動無數網友。

該名女子表示，事發當天自己正行駛在高速公路上，視線中卻突然出現一團微弱晃動的身影，她仔細一看，才發現是一隻體型極小、明顯虛弱的小貓停留在路肩附近，由於高速路段車流量大、車速又快，女子擔心小貓隨時可能遭遇危險，便立即將車靠邊停下，打算嘗試將牠帶離危險區域。

然而小貓受到驚嚇後本能逃竄，竟直接鑽進女子的車底，不論怎麼輕聲呼喚都不肯出來，正當她不知所措、又擔心後方來車時，一輛路過的汽車注意到了異狀，駕駛主動停在一旁替她擋住車流，甚至還下車協助查看情況，最終在兩人合力之下，成功地將小貓從車底救出。

(示意圖/Unsplash)

小貓的狀態明顯不好，身體虛弱又精神不振，女子隨即將牠安置上車，並連繫丈夫請他準備救援所需用品，返家後馬不停蹄展開照護，所幸小貓的求生意志強烈，加上救援與治療來得相當及時，牠的身體狀況逐漸穩定，幸運地活了下來。

如今小貓已經在新家中健康快樂地生活，家中還有四個哥哥與姐姐，年齡從7歲到16歲不等，牠是家中最小的成員，也成為了備受寵愛的存在，夫妻倆則為牠取名為「 Liah 」，寓意「Life Is A Highway」，紀念這段在公路上展開的生命轉折。