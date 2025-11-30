醜炸！新北「NEW BAG！」奪年度設計獎環保局竟「掛虎尾蘭展示」 設計師氣到不想領獎

新北「NEW BAG!」榮獲2025 Taiwan Design BEST100年度設計獎，但環保局的展示方式讓設計師氣到不想領獎。翻攝Threads@Jimmy22305

新北市環保局於今年7月起，推出全新設計的環保兩用袋「NEW BAG！」這款由設計師陳振銘設計的新款環保袋，不但在環保局的設計比賽中雀屏中選，更榮獲2025 Taiwan Design BEST100 「年度設計獎」，不料環保局的展示方式，竟是將環保袋掛在「虎尾蘭」上，毫無美感可言，讓設計師氣到在社群平台發文表示不想領獎了。

陳振銘去年8月參加新北市環保局舉辦的「環保兩用袋設計比賽」，其所設計的白色「NEW BAG！」以白色袋體搭配簡約線條與幾何圖形打造錯視效果，最後通過重重評選後獲得首獎，新北市也在今年7月起開始推出這款全新設計的環保袋。

廣告 廣告

此外，這款全新的「NEW BAG！」也奪下2025 Taiwan Design BEST100 「年度設計獎」，對於設計師陳振銘而言，本是錦上添花的美事一樁，不料環保局顛覆美感的操作方式，讓他氣得在社群平台Threads上發文表「不想上台領這個獎了！」

陳振銘指出，9月25日接獲Shopping Design編輯部來信通知環保袋獲獎消息，因當時他人不在台灣，30日回台後立即聯繫新北環保局告知這個消息，11月24日Shopping Design再次詢問頒獎典禮出席人數，他也第一時間與環保局聯絡。

陳振銘原本提供給環保局的是這張更具美感的照片翻攝Threads@Jimmy22305

不料，上週四環保局打電話通知陳振銘，會有1位股長與他一起上台領獎，而且當天才告訴他，環保局有提供照片供頒獎和報導使用，結果他一看到照片直接傻眼，竟然是將3個環保袋掛在虎尾蘭盆栽上，事先完全沒有告知，不但讓他覺得圖片很醜也很不專業，甚至排除他事前提供更具美感的照片。

「我覺得很不受尊重！」陳振銘表示，這些圖片可能在得獎當下會代表他這位得獎者，環保局想透過這個獎項傳播環保兩用購物袋很好，可是他不想再沒有被告知情況下，讓這麼醜的圖可能出現在背後代表他這位得獎者。

陳振銘說，想像一下，現場有100個設計師或設計團隊，都是秀出美美的專業攝影師拍攝的作品或合成圖，「我要站在這幾根虎尾蘭前面拿獎，我會覺得很丟臉，顯得很不專業。」

此外，陳振銘認為，這是1個設計獎項，環保局根本沒在這個設計上動過一筆一劃，但他們的股長還要一起上台領獎，由於各種不受尊重的做法，讓他氣到不想領獎，並直言「新北市環保局的各位長官們，你們真的那們喜歡上台，那就讓你們上台領獎好了！」

不過在陳振銘發文後，卻有網友批評他沒必要這樣一直批判公務體系的小小承辦人，認為若沒有環保局辦理環保兩用袋的評選賽，能讓他有機會得獎及領獎嗎？還要求他既然不想去領獎，就此打住吧！

對於這樣的批評，陳振銘也不甘示弱反擊，認為從這整件事情只看到奉命行事的官場文化，而且他從頭到尾都沒有寫出哪位承辦人，只是點出環保局不尊重人的行為，更反問「難不成『能讓你有機會得獎及領獎』我還要謝主隆恩嗎？」



回到原文

更多鏡報報導

約友返家續攤別有居心 色男一動作GG了

中國暈船仔自認「有機會」 飛越北半球衝市府堵美女公務員辯稱「西方很開放」

親自送上門！毒蟲「Drug Eats」到派出所 成新北電動2輪車毒駕首例