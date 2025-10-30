醜聞再起！陸網美爆鋼琴王子李雲迪趁昏睡「做齷齪勾當」

鋼琴王子李雲迪再度捲入醜聞！大陸網美司曉迪近日在社群平台發文，指控李雲迪對方曾邀請她到瑰麗酒店，趁她服用安眠藥昏睡後「做齷齪勾當」，隨後又將她的聯係方式拉黑。

李雲迪被譽為「鋼琴王子」。（圖/翻攝李雲迪IG帳號）

司曉迪憤怒表示：「你想睡我，把我帶到酒店，趁我吃了安眠藥安靜入睡，但不知道你做了什麼齷齪的勾當，然後又拉黑我是什麼操作？」質疑其行為是否符合鋼琴家的道德素養，隨後還補充「我現在可是一個神經病，別惹我。」

據了解，李雲迪過去曾因涉嫌嫖妓在北京被拘留，形象大幅受損。儘管兩年前復出巡演試圖重建名聲，這次的指控使得他的形象再次受到質疑。司曉迪過去曾與多位男星傳出情感糾葛，包括相聲演員秦霄賢及選秀歌手李汶翰，她也並未明確說明李雲迪的「齷齪勾當」究竟是什麼。

此事件迅速在網路上引發熱議，網友對事件真相看法不一，有人選擇保持中立，認為應等待更多證據。李雲迪目前尚未公開回應此事，而事件的真偽仍有待進一步調查。

司曉迪發微博質問李雲迪。（圖/翻攝自司曉迪微博）

