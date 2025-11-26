醜聞細節全曝光！TOKIO國分太一爆「強吻、摸臀2女」 哽咽道歉：質疑電視台懲處

國分太一遭日媒揭露涉不當行為後首度現身道歉，強調這5個月每天都在後悔，事件細節與懲處方式仍持續引發討論。（翻攝自youtube/ テレ東BIZ）

日本男團TOKIO前成員國分太一在6月爆出不明醜聞後全面停工，團體也因此解散，外界始終不清楚事件內容。如今《週刊文春》報導指出，國分太一過去疑似對兩位女性工作人員有不當肢體接觸及傳送私密照等行為。

消息曝光後，國分太一今（26日）緊急召開記者會公開道歉，並表示這5個月以來每天都在深刻懊悔，但也質疑電視台的懲處過於倉促，相關問題已向律師團體申訴。

工作現場出現強吻、摸臀等行為？醜聞細節首度曝光

TOKIO解散後已有5個月，國分太一的「重大違反道德倫理」具體內容一直未被公開。根據《週刊文春》掌握的資料，日本電視台在今年（2025）6月對國分太一進行突擊詢問，問他是否涉及騷擾女性員工。

報導指出，國分太一當場承認兩項行為，一次是在外地錄影過夜時，邀熟識的女性工作人員前往房間喝酒，期間曾抱住對方並親吻，並發生其他接觸；另一次則是在聚餐場合，因酒後失態觸碰另一名女性的臀部，也在訊息中聊及兩性話題與邀約。

日本電視台獲知情況後，在2天內決定將國分太一全面撤出節目。

國分太一落淚道歉：每天都在反省，但懲處是否適當？

國分太一在記者會上鞠躬道歉，向受害女性、粉絲、贊助商及節目製作單位表達歉意。他形容這段時間「每天都在為自己的行為感到無地自容」，多次說到哽咽。

但國分太一同時提出質疑，表示電視台以「開會」名義邀請他到場，卻在現場突然開始訊問，隨後又快速將他從所有節目中撤換。他的委任律師指出，電視台並未清楚說明懲處標準，導致外界揣測不斷，進一步使國分太一的演藝事業「瞬間崩解」。目前已向日本律師聯合會申訴，希望電視台能說明處分依據。

TOKIO為何選擇解散？國分太一如何看待此事？

國分太一透露，TOKIO 多年來有「只要有一人無法繼續，就選擇解散」的共識，因此當他因事件停工後，團體也隨即宣布解散。他感謝成員城島茂與松岡昌宏在事件期間給予支持，但至於未來動向，他坦言目前仍無法規劃。

國分太一未來是否可能復出？日本電視台會公開懲處理由嗎？

外界關注國分太一是否會回歸演藝圈，但他表示現在仍無法思考下一步。日媒也推測，若電視台最終未能提出明確懲處理由，可能會成為後續爭議焦點。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

