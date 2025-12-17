醜聞連爆！朴娜勑涉職場霸凌、非法醫療 首發聲即喊：退出所有節目

記者陳宣如／綜合報導

韓國諧星朴娜勑近日接連捲入前經紀人爆料的種種醜聞糾紛與非法醫療爭議，事件持續延燒，也使她的演藝活動全面暫停。對此，她於昨（16）日透過YouTube頻道《白恩英的黃金時間》發布影片，公開現身說明立場，親自宣布暫時中斷所有演藝活動。

該支影片標題為「不希望再有人受傷或引發不必要的爭議」，朴娜勑在影片中神情凝重表示，近期接連浮上檯面的各項事件，讓許多人感到擔憂與疲憊，她對此「沉重看待，也深感抱歉」。她坦言，正因不希望再為節目製作團隊與共事的同仁帶來混亂或負擔，才決定主動退出目前參與的所有節目。

針對外界關注的相關爭議，朴娜勑強調，目前仍有許多事實需要冷靜釐清，因此已正式交由法律程序處理。她表示，在司法程序進行期間，將不再發表任何評論或解釋，並直言：「這並非個人情感或人際關係的問題，而是必須透過正式程序、客觀加以確認的事情。」

朴娜勑在影片中致歉，針對爭議表示將走法律途徑。（圖／翻攝自YouTube @백은영의 골든타임）

朴娜勑也補充，選擇走法律途徑，並非為了指責或追究責任，而是希望排除情緒與主觀判斷，讓事件回歸制度與程序本身處理。面對外界眾說紛紜的聲音，朴娜勑表示，不希望再有人因此受到傷害，或衍生更多不必要的爭論，因此決定暫時全面中斷活動，專心整理這起爭議，並重新檢視自己的責任與態度。

影片最後，朴娜勑低頭致意，向支持她的粉絲表達感謝，並表示：「這件事情需要時間來處理，我會冷靜交由法律程序完成。也感謝一直以來珍惜與支持我的大家。為了避免引起更多爭議，這支影片之後，我不會再就此事發表任何相關言論。」

朴娜勑近日捲入職場霸凌與非法注射爭議。（圖／翻攝自韓網）

據韓國媒體D社先前爆料，朴娜勑的前經紀人A某與B某於本月初向法院申請假扣押她的不動產，並預告將提出損害賠償訴訟，指控她涉及職場霸凌、特殊傷害及延遲支付私人費用等爭議。此外，她近日接受「點滴阿姨」施打點滴的醫療行為也引發關注；據韓國媒體透露，「點滴阿姨」李姓女子坦承自己並無醫療執照，對此朴娜勑方面則澄清該人士持有醫師執照，並非非法操作。雙方說法不一，引發外界關注與質疑。

