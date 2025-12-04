醜萌、呆萌拚快閃！ 英國「放克牙寶」、日本「帕比順順」夯

英國知名IP「放克牙寶」以擬真人牙齒與扭曲五官，成為當代年輕人流行文化中「醜萌」IP角色崛起的代表。日本「怪萌」角色「帕比順順」以水汪汪大眼征服粉絲，頭戴蝴蝶結、穿著鬆緊帶斷掉內褲的「褲褲兔」也大受歡迎。這些「醜萌」角色以獨特造型吸引消費者目光，精緻、漂亮的娃娃不再獨占市場，「醜萌」展現出與眾不同的魅力！

醜萌快閃店，英國放克牙寶首次來台。（圖／TVBS）

在當代年輕人的流行文化中，「醜萌」IP角色正迅速崛起，取代傳統漂亮可愛的形象。這股潮流以英國知名IP「放克牙寶」為代表，其特色為擬真人牙齒與扭曲五官，首次來台舉辦快閃活動即吸引大量粉絲。同樣受歡迎的還有日本「怪萌」角色「帕比順順」，以水汪汪大眼征服粉絲，以及頭戴蝴蝶結、穿著鬆緊帶斷掉內褲的「褲褲兔」，這些獨特設計的角色正展現「醜萌」文化的商機與魅力。

「醜萌」IP角色正以獨特的外型特徵吸引年輕消費者。英國「放克牙寶」以其超厭世眼神、擬真人牙齒和扭曲五官成為焦點，每隻牙寶都擁有獨特個性，甚至紅到與海綿寶寶和派大星推出聯名系列。這些角色在網路上廣受歡迎，首次來台在百貨公司開設快閃店時，立即吸引大量人潮。一位民眾表示，放克牙寶雖然怪異但很可愛，設計新穎，就像前陣子很紅的LABUBU一樣具有吸引力。

醜萌放克牙寶來台快閃，吸引粉絲。（圖／TVBS）

來自日本的「帕比順順」則以招牌大眼和怪萌表情聞名，近期在三創開設快閃店，開幕前就引起轟動，預計將吸引大批粉絲排隊購買周邊商品。另一個受歡迎的角色是日本的「褲褲兔」，其頭戴大蝴蝶結、穿著鬆緊帶斷掉的寬鬆內褲，搭配水汪汪大眼和小短腿的「衰萌」形象，成功擄獲日本和台灣粉絲的心，近期還與連鎖壽司品牌推出聯名商品和活動。

日本帕比順順呆萌樣人氣高。（圖片來源／PUPPET SUNSUN Global）

行銷專家王福闓分析，當多數IP角色採用類似的可愛風格時，消費者看久了會感到厭倦。相比之下，醜萌公仔或IP的獨特造型更容易引起關注。如今，精緻、好看、漂亮的娃娃不再獨占市場，「醜萌」角色以其另類吸睛的特質，展現出獨特的魅力，成功在年輕族群中建立自己的市場地位。

