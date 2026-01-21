醜醜粉紅單掰掰？台電新版停電通知超漂亮 網讚：拿到還懷疑了一下

有時候出門時，在自家大門上偶爾會看到一張粉紅色的「停電通知」，而現在這份通知也迎來大改版，傳達資訊變得更一目瞭然，也能讓民眾馬上抓到重點。新版「停電通知」也在網上引發熱烈討論，獲得不少網友稱讚。

設計團隊「偶爾設計OR design」公布最新改版的台電停電通知，不同以往「紅底黑字、字又小」的狀況，新版通知以黃色大字「停電通知」呈現，讓人一眼就能得知這張通知單的性質，且預計停電時間一眼就能掌握，整體排版清楚、不再擁擠。

新舊停電通知對比。圖／偶爾設計OR design授權提供

偶爾設計OR design指出，他們重新整理停電通知單的資訊層級、視覺動線，讓視覺重點簡單明瞭，「民眾馬上就能知道預計停電的時間，並且能清楚找到查證及諮詢管道」。

新版停電通知變得更一目瞭然，也能讓民眾馬上抓到重點。圖／偶爾設計OR design授權提供

另外因為停電通知需要頻繁編輯，設計團隊也將通知單模板區分為固定資訊及可編輯資訊，保留各區處的編輯彈性也兼顧停電通知單的一致識別。

看到這張全新的停電通知，網友們也紛紛留言誇讚，「好讚啊啊啊！最近拿到還懷疑了一下想說這是台電官方的嗎」、「很棒啊！資訊傳達清楚，然後排版也非常好閱讀，而且漂亮很多，黃色也有警示作用，感謝你們」、「第一次收到停電通知單沒有轉頭就回收」、「跪求改版那可怕的粉紅色郵務送達通知書」。

責任編輯／陳俊宇

