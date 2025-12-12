醣聯法說釋2026展望 持續多角化佈局

【記者柯安聰台北報導】台灣醣聯 （4168）12日受邀參加法人說明會，總經理楊玫君博士於會中表示，公司抗體新藥GNX1021預計於2026年上半年啟動人體臨床試驗；治療骨質疏鬆症的生物相似藥SPD8已完成三期臨床最後給藥，預計2026年第2季解盲。公司第2支抗醣抗體新藥GNX201-ADC目前正與策略夥伴洽談合作中，展現公司充沛的研發動能與產品線接棒實力。



醣聯在法說會中強調，針對實體腫瘤開發的First-in-class ADC藥物GNX1021是公司未來的成長核心。醣聯攜手北海道大學醫院深入研究GNX1021的獨特機轉，為無法適用HER2或CLDN18.2療法的患者提供全新治療機會，解決臨床上高度未被滿足的醫療需求。公司預計於2026年第1季提交臨床試驗申請，並於第2季正式啟動一期臨床試驗，吸引國際藥廠洽談授權，成為公司後續成長的重要驅動力。



此外，醣聯與日本三菱瓦斯化學（MGC）合作開發的Denosumab生物相似藥SPD8於2025年已完成三期臨床試驗最後一次給藥。SPD8瞄準全球銷售額達66億美元的龐大骨質疏鬆與腫瘤骨轉移市場。醣聯預計於2026年第2季公佈解盲結果，並計劃於同年第3季向日本法規單位申請藥證。目前正積極洽談多個區域的授權與商業化合作，預期未來將為公司帶來穩定的營收挹注。



與此同時，公司第2支抗醣抗原新藥GNX201-ADC運用與碩準生技合作的「萬能抗體鎖」技術，能大幅降低對正常組織的毒性並即將進入前臨床開發階段，目前正與策略夥伴洽談合作中。而在業務拓展上，醣聯與日本Change Cure公司簽署抗體製造合約，將為其生產治療前額葉顳葉變性症（FTLD）的抗體新藥CC001，支援其在日本的臨床一期試驗，驗證了醣聯從抗體開發到製造日本治驗藥GMP規格的一站式技術實力。



楊玫君指出，2025年是醣聯蓄積研發能量的一年，2026年則是醣聯「成果展現」的關鍵年，公司將目標鎖定國際授權與展現臨床成果。隨著GNX1021進入臨床階段、SPD8解盲申請藥證，以及GNX201-ADC洽談策略合作，公司將積極爭取與全球藥廠的技術授權機會，透過多元佈局創造最大價值。（自立電子報2025/12/12）