醣聯ADC新藥 獲准在日本進行臨床試驗

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〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司台灣醣聯(4168)今(14)日公告，旗下開發之抗體藥物複合體(ADC)新藥GNX1021，已獲日本醫藥品醫療機器綜合機構(PMDA)核准進行一期臨床試驗，正式邁入首次人體試驗階段。

醣聯表示，此次試驗為針對晚期消化道癌患者設計的多國多中心研究，主要目的為評估GNX1021於人體之安全性、耐受性、藥物動力學特性及初步療效，並建立後續臨床開發的最適劑量範圍。試驗第一階段將於台灣及日本執行，預計今年6月率先在日本開始收治受試者；台灣則預計6月提出臨床試驗申請(IND)，規畫於第三季正式展開收案。

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醣聯指出，GNX1021的差異化優勢在於其獨特的標靶機制，有別於傳統標靶藥物以單一蛋白作為辨識對象，GNX1021能精準識別腫瘤細胞表面異常表現的分支型醣抗原，由於此醣抗原廣泛存在於多種腫瘤相關的細胞膜蛋白，使GNX1021得以突破「僅辨識單一蛋白標靶」的限制，同時鎖定多重標靶，展現新世代抗癌藥物的開發潛力。

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