醫事檢驗師節前夕結合捐血 臺大雲林分院打造韌性醫療

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】面對高齡化、少子化及極端氣候等多重風險衝擊，醫療體系的即時應變能力與血液供應穩定性，已成為守護民眾生命安全的重要關鍵。臺大醫院雲林分院以「打造韌性醫院」為核心目標，於1月13日醫事檢驗師節前夕，舉辦「醫檢築愛、熱血續航」醫事檢驗師節暨公益捐血活動，號召院內同仁與社會大眾共同挽袖捐血，支持第一線醫療體系運作。

活動現場貴賓雲集，包括雲林縣衛生局、台中捐血中心、中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會，以及多家長期投入公益的企業代表，共同以實際行動力挺醫檢專業與公益捐血，展現公私協力守護生命的力量。

臺大醫院雲林分院院長馬惠明表示，醫事檢驗師長年在幕後把關檢驗品質與輸血安全，是醫療體系不可或缺的關鍵角色；而捐血行動則是社會支持醫療的重要力量。透過醫事檢驗師節結合公益捐血，不僅向專業致敬，也讓醫療制度與社會形成正向循環。

為強化區域醫療韌性，雲林分院建置全國首創的數位化血庫調度平台，其中「跨院智慧輸血系統」可即時掌握血品存量與流向，將緊急供血調度時間由原本約3小時縮短至30分鐘，大幅提升重大手術與急重症病患的救治效率。

馬惠明指出，分院長期深耕偏鄉醫療與制度創新，相關成果已三度榮獲政府服務獎肯定，顯示醫療創新已由單點突破，逐步轉化為可長期運作、可擴散的制度能力，為打造韌性醫院奠定穩固基礎。

中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會理事長賴信亨表示，醫事檢驗師肩負檢驗品質與輸血安全重任，長期默默支撐醫療體系運作，透過結合公益捐血的活動，讓社會大眾理解每一袋血液對急重症與孕產婦的重要性。

雲林分院檢驗醫學部主任謝月貞指出，分院持續優化血庫流程與跨院協調機制，建構具高度彈性與應變能力的血品支援體系，是韌性醫療在後勤端的重要展現。

